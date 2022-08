Sommer-Pressekonferenz „Es wird ein weiteres Paket geben“ – Scholz will weitere Entlastungen auf den Weg bringen

Der Bundeskanzler will die Entlastungen für die Bürger aufgrund der stark gestiegenen Preise ausdehnen. Für einen Nachtragshaushalt sieht Scholz in diesem Jahr keine Notwendigkeit.

Scholz rechnet zudem damit, dass die Gasspeicher in Deutschland weiter gefüllt werden können. (Foto: Getty Images) Olaf Scholz

Berlin Die Entlastungen wegen der stark gestiegenen Energie- und vor allem Gas-Preise will Olaf Scholz (SPD) über alle Gruppen ausdehnen. „Es wird ein weiteres Paket geben“, sagte der Bundeskanzler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Der Kanzler verweist auch auf beschlossene Hilfen. Man stütze sowohl Empfänger von Unterstützungsleistung als auch Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen, sagt der Kanzler. „Wir werden alles dafür tun, dass sie durch diese schwierige Zeit kommen.“

Daher sei auch das geplante Steuer-Entlastungspaket von Finanzminister Christian Lindner (FDP) richtig. „Ich finde das sehr hilfreich.“ Es gehe darüberhinaus auch um Hilfen für Rentner und Studierende.

Für einen Nachtragshaushalt sieht Scholz in diesem Jahr keine Notwendigkeit. „Wir gehen davon aus, dass wir unsere Vorstellungen in dem finanziellen Rahmen bewältigen können, der uns zur Verfügung steht", sagte Scholz. Er betonte zudem, der Bund wolle im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten. Er hat zusätzliche Entlastungen für die Bürger wegen der hohen Energiepreisen angekündigt.

Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert, war aber in den vergangenen Jahren wegen der Belastungen infolge der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. In Teilen von SPD und Grünen gibt es Forderungen, die Schuldenbremse angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges und stark gestiegener Energiepreise auch im nächsten Jahr auszusetzen. Scholz: Flüssiggas-Terminals werden im Winter fertig Scholz rechnet zudem damit, dass die Gasspeicher in Deutschland weiter gefüllt werden können. Sie seien schon jetzt wesentlich voller als im vergangenen Jahr. Außerdem werde in der Energiekrise geprüft, die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Hierzu werde es „bald" einen Beschluss geben. Es werde geprüft, die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. (Foto: dpa) Kernkraftwerk Die beiden geplanten Flüssiggas-Terminals an der deutschen Nordseeküste werden nach Worten des Kanzlers noch in diesem Winter fertig. „Die ersten Flüssiggas-Terminals werden zu Beginn nächsten Jahres in diesem Winter angeschlossen", sagt Scholz. Man habe bereits in den vergangenen Jahren daran geplant. „Deswegen wird es jetzt auch schnell gehen." Es sei derzeit zwar teuer Gas zu beschaffen. „Aber wir werden immer genug kriegen, darum geht es ja." Die Terminals gelten als entscheidend, damit Deutschland den Winter ohne Gas-Kürzungen auskommen kann. Hinsichtlich des Ukrainekriegs sichert der Kanzler dem Land dauerhafte Hilfe in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff zu. Deutschland habe mit einer Tradition gebrochen und liefere Waffen in ein Kriegsgebiet, sagt Scholz in der Bundespressekonferenz. „Das werden wir auch die nächste Zeit weiter tun", betont der Kanzler.