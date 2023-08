Sommerpause Schwache Konjunktur treibt Arbeitslosenzahl hoch – Keine Erholung in Sicht

Im August ist die Zahl der Arbeitslosen auf knapp 2,7 Millionen gestiegen. Die Beschäftigung wächst zwar noch – aber mit deutlich mäßigerem Tempo als in der Vergangenheit.

Im August waren 771.000 offene Arbeitsstellen bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, 116.000 weniger als vor einem Jahr. (Foto: dpa) Zwei Männer arbeiten in einem Büro

Berlin Die schwache Konjunktur in Deutschland schlägt sich in steigenden Arbeitslosenzahlen und einem langsameren Beschäftigungsausbau nieder. Die Zahl der Arbeitslosen ist im August gegenüber dem Vormonat um 79.000 auf knapp 2,7 Millionen gestiegen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahresmonat steht ein Plus von 148.000 Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote stieg leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent.

„Im Juli und August herrscht auf dem Arbeitsmarkt grundsätzlich erstmal Sommerpause“, sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Unternehmen stellen traditionell erst nach den Ferien verstärkt ein, so dass eine höhere Arbeitslosenzahl in den Sommermonaten nicht unüblich ist. „Aber der Anstieg fällt in diesem Jahr relativ groß aus“, sagte Nahles.