Sonderbeauftragte Zarah Bruhn wird Beauftragte für soziale Innovationen im Bildungsministerium

Die Gründerin sieht gemeinwohlorientierte Start-ups als Ergänzung zum Staat. Und will künftig eine bessere Förderung erreichen.

Die Socialbee-Gründerin will mehr Kapital für soziale Innovationen. (Foto: Social-Bee) Gründerin Zarah Bruhn

Berlin Für die Gründerin Zarah Bruhn bedeutet der Ukrainekrieg, dass ihr Start-up in der nächsten Zeit viel zu tun haben wird. „Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat mich schockiert. Mit meinem Unternehmen bringe ich mich solidarisch ein, um den Menschen in Not zu helfen. Wir wollen bei der Arbeitssuche behilflich sein“, sagt sie.

Bruhns Unternehmen Socialbee hilft schon seit 2016, geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren – als vor allem Syrer vor dem Krieg nach Deutschland flohen. Damit gehört das Start-up zur Gattung der Sozialunternehmen. Diese arbeiten nicht profitorientiert, sondern kümmern sich vor allem um gesellschaftliche Missstände.

Trotz der aktuellen Herausforderung wird Bruhn für Socialbee künftig allerdings nur noch halbtags arbeiten können. Denn ab April übernimmt die 31-Jährige die Rolle der neuen Beauftragten für soziale Innovationen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

