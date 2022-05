Sonderticket „Es gibt einen Run auf das 9-Euro-Ticket“ – Sieben Millionen Tickets verkauft

Schon jetzt zeigen die Verkaufszahlen, wie groß das Interesse am neuen Nahverkehrsticket ist. Die Politik erhofft sich auch einen Effekt fürs Klima.

Der Koalitionsausschuss der Ampel hatte das Ticket für neun Euro pro Monat beschlossen. (Foto: dpa) 9-Euro-Ticket

Berlin Bis kurz vor dem Start des 9-Euro-Tickets an diesem Mittwoch sind rund sieben Millionen der Sonderfahrkarten verkauft. „Es gibt also einen richtigen Run auf das 9-Euro-Ticket“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag angesichts der aktuellen Verkaufszahlen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Die Zahlen beziehen sich auf alle Verbünde und Unternehmen sowie auf Verkäufe online, an Schaltern oder an Automaten. „Das sind zusätzliche Kunden, die bislang kein Abonnement haben“, betonte Wissing.

Der VDV schätzt, dass pro Monat rund 30 Millionen Menschen das 9-Euro-Ticket nutzen werden – entweder über ihre Abos oder mit einem neu gekauften Ticket. Mit den Sonderkarten können Fahrgäste mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland fahren. Es gilt jeweils für Juni, Juli und August.

Politik und Unternehmen erhoffen sich von dem Ticket einen großen Verkehrs- und Klimaeffekt. Verkehrsminister Wissing meint: Das Ticket werde den Nahverkehr langfristig attraktiver machen und dem nötigen Klimaschutz helfen.

Der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP hatte das Ticket für neun Euro pro Monat beschlossen, um Verbraucher von den steigenden Energiepreisen zu entlasten. Es gilt als Projekt der Grünen, nachdem die FDP befristete Steuersenkungen für Energie wie einen Tankrabatt durchgesetzt hatte, die Autofahrern zugutekommen. Bundesländer und Betriebe fordern Ausbau des Nahverkehrs Die finanziellen Ausfälle der Verkehrsunternehmen im Nahverkehr gleicht der Bund mit 2,5 Milliarden Euro aus. Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sagte: „Wir versuchen aus einem sozialpolitischen Konzept ein verkehrspolitisches zu machen“. Ziel müsse es sein, dass neue Fahrgäste auch langfristig mit Bussen und Bahnen fahren. >>> Lesen Sie hier: Warum das neue Monatsticket neun Euro kostet Der VDV und die Bundesländer, die für den Nahverkehr verantwortlich sind, mahnen jedoch einen Ausbau an. Maike Schäfer, Bremer Verkehrssenatorin und Vorsitzende der Länder-Verkehrsminister fordert: „Das heißt aber auch, dass wir auch mehr in den Nahverkehr investieren müssen“. Das Ticket helfe nicht, wenn der Bus nur zweimal am Tag fahre. „Wir müssen den ländlichen Raum besser erschließen.“ Bund und Länder wollen mit Blick auf das nächste Jahr über mehr Mittel für den öffentlichen Nahverkehr verhandeln, wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Der Bund hat in den vergangenen Jahren den Ländern etwa zehn Milliarden Euro überwiesen. Mehr: Neun-Euro-Ticket – Was uns ab dem 1. Juni erwartet