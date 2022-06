Sondervermögen Bundestags-Abstimmung über Bundeswehr: Ampel streitet über Koalitions-Abweichler

In den Regierungsfraktionen sorgt der geplante Milliardenfonds für die Bundeswehr teilweise für Unmut. FDP-Vize Kubicki mahnt zu Geschlossenheit und erntet dafür harsche Kritik.

Mit 100 Milliarden Euro wollen Ampelkoalition und Union die Bundeswehr in den kommenden Jahren aufrüsten. (Foto: dpa) Truppenübungsplatz Jägerbrück in Mecklenburg-Vorpommern

Berlin Vor der am Freitag geplanten Bundestagsabstimmung über das Sondervermögen für die Bundeswehr ist ein Streit in der Ampelkoalition entbrannt. Der Grund: In Teilen der Regierungsfraktionen formiert sich Widerstand gegen den geplanten Milliardenfonds.

So wollen einige Grünen-Abgeordnete mit Nein votieren – und auch Juso-Chefin Jessica Rosenthal erklärte, der angestrebten Grundgesetzänderung zur besseren Ausstattung der Bundeswehr nicht zustimmen zu wollen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sprach der SPD daraufhin „das nötige Verantwortungsbewusstsein einer Regierungspartei“ ab. Er warne die Sozialdemokraten „dringend“ davor, das 100-Milliarden-Euro-Paket nicht mit „großer Geschlossenheit“ zu unterstützen, sagte Kubicki der Nachrichtenagentur dpa.

Für seinen energischen Appell erntete der FDP-Politiker prompt Widerspruch. „Wir brauchen keine Tipps von Herrn Kubicki“, sagte die Co-Sprecherin der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, dem Handelsblatt. Der Co-Vorsitzende des Forums Demokratische Linke in der SPD (DL21), Sebastian Roloff, wurde noch deutlicher.