Sondervermögen Klimafonds der Bundesregierung steht: 212 Milliarden sollen viele Projekte finanzieren

Die Allzweckwaffe der Bundesregierung, der Klima- und Transformationsfonds, ist fertig. 63 Milliarden Euro sind für Heizungen geplant, zwölf Milliarden für die Bahn.

Wenn die Ampel-Spitzen denken, ist es kein Geld mehr da, kommt von irgendwo noch der KTF her. (Foto: dpa) Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz

Berlin Der Haushaltsplan für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Bundesregierung ist fertig. Er ist unter den zuständigen Ministerien geeint und liegt dem Handelsblatt vor. Für die Zeit von 2024 bis 2027 werden in dem Sondervermögen insgesamt 211,8 Milliarden Euro für staatliche Förderprogramme bereitgestellt.

Beim KTF handelt es sich um Sondervermögen der Bundesregierung. Der Reiz: Seine Ausgaben sind für die Einhaltung der Schuldenbremse nicht relevant. Und so wurde der KTF für die Ampelkoalition, die sich seit Monaten wegen der Schuldenbremse streitet, für viele geplante Ausgaben zum willkommenen Ausweg. Wer in den vergangenen Monaten diversen Regierungsvertreter zuhörte, bekam den Eindruck, in der Ampel herrscht das Motto vor: Wenn du denkst, ist es kein Geld mehr da, kommt von irgendwo noch der KTF her.