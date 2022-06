Sonderzahlung „In diesem Jahr ein Segen“: Wer wie viel Urlaubsgeld erhält

Viele Betriebe haben das Urlaubsgeld bereits überwiesen. Doch die Arbeitnehmer, die die Zahlung angesichts der Inflation am nötigsten haben, erhalten sie oft nicht.

Nicht jeder Arbeitnehmer erhält Urlaubsgeld. Auch die Höhe variiert von Branche zu Branche stark. (Foto: dpa) Urlauber in Strandkörben auf Sylt

Berlin Manche haben es schon auf dem Konto, andere erwarten es mit dem Junigehalt – doch rund jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland hat keinen Anspruch darauf: das Urlaubsgeld. Nur 46 Prozent der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft, also außerhalb des öffentlichen Dienstes, bekommen es. Darunter sind es in Betrieben mit Tarifvertrag drei Viertel der Mitarbeiter, in Betrieben ohne Tarifvertrag 36 Prozent.

Das ergab eine Onlinebefragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zum Urlaubsgeld in diesem Jahr. Die Ergebnisse sind zwar nicht repräsentativ, bieten laut WSI aber wegen der hohen Zahl von 66.000 Teilnehmern einen guten Überblick.

Die Höhe des tarifvertraglich vereinbarten Urlaubsgeldes fällt je nach Branche sehr unterschiedlich aus. In der mittleren Gehaltsgruppe – also bei Bruttomonatsgehältern zwischen 2300 und 4000 Euro – liegt es zwischen 180 und 2627 Euro, wie eine Auswertung des WSI-Tarifarchivs ergab.