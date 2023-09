Sonntagsfrage Umfrage: Ampel auf tiefsten Wert seit Bundestagswahl

Wäre heute Bundestagswahl, würde die Ampel-Koalition auf 38 Prozent der Stimmen kommen. Die AfD bleibt weiterhin bei 21 Prozent. Die Union bei 27 Prozent.

Die Koalition verliert weiter an Wähler-Zustimmung. (Foto: dpa) Ampel-Koalition

Die Ampel-Koalition liegt einer Umfrage zufolge zum Ende der parlamentarischen Sommerpause auf dem tiefsten Wert seit der Bundestagswahl. Die SPD komme wie in der Vorwoche auf 18 Prozent und auch die FDP mit sieben Prozent habe sich nicht verändert, zitiert die Zeitung „Bild am Sonntag“ in einem Vorabbericht aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA.

Allerdings verlieren die Grünen einen Punkt auf 13 Prozent. Damit kommt die Ampel auf 38 Prozent. Bei den anderen größeren Parteien gibt es keine Veränderung zur Vorwoche: Stärkste Kraft bleibt die Union mit 27 Prozent, die AfD verharrt bei 21 Prozent und die Linke bei fünf Prozent, hieß es weiter. Die sonstigen Parteien könnten neun Prozent der Stimmen auf sich vereinen und gewinnen damit einen Prozentpunkt.

