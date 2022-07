 Sonntagsfrage: Union baut Vorsprung vor Grünen und SPD weiter aus

CDU und CSU sind in Sachen Wählergunst weiter im Aufwind. Die Kanzlerpartei SPD fällt hingegen unter die Marke von 20 Prozent zurück. Auch eine zweite Regierungspartei verliert.

Berlin Die Union baut einer neuen Umfrage zufolge ihren Vorsprung vor den regierenden Grünen und Sozialdemokraten weiter aus. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl gewesen wäre, wären CDU und CSU laut „Sonntagstrend“-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ auf 28 Prozent gekommen. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Die SPD verliert demnach einen Prozentpunkt und kommt auf 19 Prozent. Die Grünen bleiben stabil bei 22 Prozent. Der dritte Regierungspartner in der rot-grün-gelben-Koalition, die FDP, verliert einen Punkt und landet bei acht Prozent.

Auch die AfD verzeichnet ein Minus von einem Prozentpunkt auf zehn Prozent, die Linke bleibt mit vier Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die sonstigen Parteien vereinen demnach neun Prozent der Stimmen auf sich.

Das Meinungsforschungsinstitut Insa befragte im Zeitraum vom 4. bis zum 7. Juli 2022 1202 Bundebürger nach ihrer Wahlabsicht gefragt, falls am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre.

