Sonntagsfrage Union und Grüne setzen sich in Wahlumfrage von der SPD ab

Die Partei von Bundeskanzler Scholz verliert weiter an Zustimmung und notiert so schwach wie zuletzt Wochen vor der Bundestagswahl. Die Union legt nach jüngsten Verlusten wieder leicht zu.

Ihre Parteien legen zu. (Foto: dpa) Annalena Baerbock (Grüne), Fredrich Merz (CDU)

Berlin Union und Grüne lassen die SPD in der Wählergunst weit hinter sich. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen CDU und CSU auf 27 Prozent – das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Ganz unterschiedlich sieht es bei dem Parteien der Ampelkoalition aus: Die Grünen können ihren Wert ebenfalls um einen Punkt steigern, erreichen 23 Prozent. Die FDP liegt unverändert bei acht Prozent. Die Kanzlerpartei SPD dagegen verliert einen Punkt, kommt nur noch auf 18 Prozent.

Schwächer schnitten die Genossen in einer Insa-Umfrage zuletzt vor den jüngsten Bundstagswahlen ab: Am 9. August 2021 verzeichnete die Partei eine Zustimmung von 17,5 Prozent. Danach war es steil aufwärts gegangen: Am Wahlsonntag am 26 September 2021 erreichte die Partei 25,7 Prozent, anschließend kletterte der Wert sogar bis auf 28,5 Prozent (11. Oktober). Seit dem 20. Juni 2022 liegt die Partei wieder stabil unter 20 Prozent.

Die Linke würden der Insa-Umfrage zufolge unverändert fünf Prozent der Bundesbürger ihre Stimme geben, wenn heute Bundestagswahl wär. Die AfD (zwölf Prozent) kann einen Punkt hinzugewinnen. Die sonstigen Parteien würden sieben Prozent (minus zwei Prozentpunkte) der Stimmen auf sich vereinen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: SPD rutscht in Umfrage auf tiefsten Wert seit vor der Bundestagswahl