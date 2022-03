Sozial- und Erziehungsdienst Gewerkschaften drohen mit Warnstreiks in Kitas

Berlin Eltern kleiner Kinder müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen des Kitabetriebs oder geschlossene Einrichtungen einstellen. Grund ist, dass es in den Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst auch nach zwei Runden noch keine Annäherung gibt.

„Wir sind sicher, dass es vor der nächsten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai zu heftigen Reaktionen kommen wird“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Dienstag in Potsdam. Die Arbeitgeber seien mit ihrem Verhalten für die Zuspitzung des Konflikts selbst verantwortlich.

Verhandelt wird für rund 330.000 kommunale Beschäftigte, von denen rund 245.000 als Kindererzieher und -betreuer arbeiten. 55.000 sind in der Sozialarbeit und 30.000 in der Behindertenhilfe tätig. Die bereits Ende 2019 angelaufene Tarifrunde war wegen der Coronapandemie unterbrochen und mit der ersten Verhandlungsrunde Ende Februar dieses Jahres wieder aufgenommen worden.

Dabei geht es nicht um eine klassische Lohnrunde, über die Entgelte wird nur indirekt verhandelt. Die Gewerkschaften, neben Verdi noch der Dachverband DBB Beamtenbund und Tarifunion, wollen erreichen, dass die Beschäftigten in den Entgelttabellen des öffentlichen Dienstes höher eingruppiert werden und so eine Aufwertung ihrer Tätigkeit erfahren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

So sind beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher, die die weitaus größte Berufsgruppe in der sozialen Arbeit stellen, in der Regel in die Entgeltgruppe S 8a eingruppiert. Bei der Einstellung verdienen sie knapp 2880 Euro im Monat, nach zehn Berufsjahren rund 3701 Euro.

Geht es nach den Gewerkschaften, sollen sie künftig in die Entgeltgruppe S 8b eingruppiert werden. Ihr Einstiegsgehalt würde dadurch um 2,2 Prozent auf rund 2943 Euro steigen. Nach zehn Berufsjahren läge der Verdienst um knapp elf Prozent höher bei 4106 Euro.

Verdi und Beamtenbund begründen ihre Forderungen mit den besonderen Leistungen der Beschäftigten in der Pandemie und dem Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst. So hat das Deutsche Jugendinstitut bei der Berechnung des künftigen Ressourcenbedarfs in der frühkindlichen Bildung und Betreuung ermittelt, dass bis zum Jahr 2025 bis zu 1,2 Millionen Kitaplätze und mehr als 300.000 Fachkräfte fehlen werden, wenn sich die Situation nicht grundlegend ändert.

Kommunale Arbeitgeber lehnen pauschale Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes ab

Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach warnte am Dienstag vor einer massiven Abwanderung von Beschäftigten, während gleichzeitig die Aufgaben aufgrund politischer Entscheidungen und Krisen wie der Coronapandemie oder aktuell dem Krieg in der Ukraine immer größer würden. Vor diesem Hintergrund grenze das Verhalten der Arbeitgeber schon fast an Realitätsverweigerung.

„Die kommenden Wochen bis zur finalen Verhandlungsrunde werden nun für alle Beteiligten mühsam, denn wir werden unseren Protest nun verstärkt auf die Straße tragen“, sagte Silberbach. Das sei in der ohnehin durch die Pandemie und die Flüchtlingsbewegung schwierigen Zeit nicht einfach, und alle Kolleginnen und Kollegen seien sich ihrer großen Verantwortung bewusst. Aber die Arbeitgeber ließen den Gewerkschaften keine andere Wahl.

Schon nach der ersten Verhandlungsrunde hatten Verdi und Beamtenbund am 8. März einen bundesweiten Streiktag ausgerufen. Auch zum Internationalen Tag der Sozialen Arbeit am 15. März gab es Kundgebungen und Protestaktionen.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) lehnt eine pauschale Aufwertung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ab, wie es sie in den Tarifrunden 2009 und 2015 gegeben hat. Man müsse genau bewerten, wo sich die Anforderungen an Tätigkeiten verändert haben, sodass eine Höhergruppierung gerechtfertigt sein könnte, sagte die VKA-Verhandlungsführerin und Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge.

Es könne keine Verbesserungen „mit der Gießkanne“ geben, weil die Arbeitgeber auch das Gehaltsgefüge des gesamten kommunalen öffentlichen Dienstes im Blick behalten müssten. Seit 2009 seien die Gehälter der Erzieherinnen und Erzieher um bis zu 61 Prozent gestiegen – und damit fast doppelt so stark wie die Löhne im kommunalen öffentlichen Dienst insgesamt.

Die Arbeitgeber hätten Vorschläge zur Eingruppierung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie von Kitaleitungen vorgelegt, und nach zwei Verhandlungsrunden könne man noch kein Tarifergebnis erwarten, weil die Gewerkschaftsforderungen dafür zu umfangreich und komplex seien, teilte Welge am Dienstagabend mit. Die VKA sehe die Gespräche mit den Gewerkschaften aber auf dem richtigen Weg. Konsens der Sozialpartner habe vor allem beim Ziel bestanden, in der dritten Verhandlungsrunde im Mai eine Tarifeinigung vorzulegen.

Mehr: Arbeitgeber und Gewerkschaft suchen in Chemie-Tarifrunde weiter nach „Brückenlösung“