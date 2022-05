Sozial- und Erziehungsdienst Nach den Kita-Streiks: Endspurt in der Tarifrunde für Erzieherinnen und Sozialarbeiter

Die Gewerkschaften wollen Kita-Erzieherinnen oder Sozialarbeiter finanziell besserstellen. Doch eine pauschale Aufwertung lehnen die kommunalen Arbeitgeber ab.

Die kommunalen Arbeitgeber schließen eine pauschale finanzielle Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe aus. (Foto: dpa) Kundgebung in Gelsenkirchen

Berlin Zuletzt hat die Gewerkschaft Verdi in Gelsenkirchen Druck gemacht. Seit Wochen gehen Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes bundesweit auf die Straße, um sich für eine Aufwertung ihres Berufs einzusetzen und Druck in den laufenden Tarifverhandlungen aufzubauen. Die gehen am Montag in die dritte und möglicherweise entscheidende Runde.

In dieser Woche haben sich 45.000 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes an Streiks beteiligt. Die Kitas seien bundesweit am Limit, sagte Gewerkschaftschef Frank Werneke vor rund 10.000 Erzieherinnen, Sozialarbeitern und Behindertenhelfern. „Es ist Druck auf dem Kessel.“

Dass Verdi für die Großkundgebung am Mittwoch ausgerechnet Gelsenkirchen ausgesucht hat, ist kein Zufall. Hier ist Karin Welge Oberbürgermeisterin, die als Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) die Verhandlungen auf Arbeitgeberseite führt.

