Sozialdemokraten Ministerpräsident Weil führt SPD in niedersächsische Landtagswahl

Im Herbst findet die Landtagswahl in Niedersachsen statt. Die Sozialdemokraten setzen auf Ministerpräsidenten Weil – seine Chancen stehen gut.

Für den 63-Jährige wäre es die dritte Amtszeit. (Foto: dpa) Stephan Weil (mitte)

Hildesheim Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil führt die Sozialdemokraten in die Landtagswahl im Herbst. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Hildesheim wurde er mit 100 Prozent der abgegebenen 188 Stimmen auf Listenplatz eins gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Für den 63-Jährige wäre es die dritte Amtszeit. Gewählt wird am 9. Oktober im viertbevölkerungsreichsten Bundesland.

Jüngste Umfragen sahen die Möglichkeit für eine Koalition aus SPD und Grünen – in dieser Konstellation hatte Weil in seiner ersten Amtszeit regiert. Derzeit regiert seine Partei im Bundesland mit der CDU. Es gilt als ausgemacht, dass diese Koalition möglichst nicht fortgeführt werden soll.

Mehr: Scholz fordert Schröder zur Niederlegung weiterer Posten auf

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen