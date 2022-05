Soziales Klimageld Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats: „Dem Arbeitsminister ist jeder Vorwand für mehr Umverteilung und Gießkanne recht“

Kurz vor dem am Dienstag stattfindenden Wirtschaftstag in Berlin lehnt die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats Lohnerhöhungen zur Abmilderung der Inflation ab.

Berlin Astrid Hamker, die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, lehnt den Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für ein „soziales Klimageld“ ab. „Mir scheint, dem Arbeitsminister ist jeder Vorwand für mehr Umverteilung und Gießkanne recht. Gut ist, dass die FDP auch gleich ein Stoppschild aufgestellt hat“, sagte Hamker dem Handelsblatt.

Gerade erst sei der Aufschlag auf Hartz IV beschlossen worden. Außerdem würden die höheren Preise insgesamt in die Berechnung der zukünftigen Sätze einfließen. Für Hamker wäre es sozial und für die gesamte Konjunktur besser geeignet, wenn der Staat als Profiteur der Energiepreisexplosion seine Energiesteuern und -abgaben senken würde.

Um geringe und mittlere Einkommen von den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen zu entlasten, will Sozialminister Heil ein soziales Klimageld für Menschen mit einem monatlichen Bruttoeinkommen unter 4000 Euro einführen.

Kurz vor dem am Dienstag stattfindenden Wirtschaftstag des Verbands in Berlin lehnt Hamker zudem Lohnerhöhungen zur Abmilderung der Inflation ab. „Wo kommen wir denn hin, wenn die Unternehmen durch Lohnsteigerungen die Versäumnisse der Politik und der Europäischen Zentralbank (EZB) korrigieren müssen“, sagte Hamker.

Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssten sich die Lohnsteigerungen an der Produktivität der Unternehmen orientieren. „Die Höhe der Inflation darf hier nicht die Messlatte sein.“

Frau Hamker, Ukrainekrieg, Inflation, Lieferkettenprobleme. Es gibt bereits Warnungen von Ökonomen, die vor einer gleichzeitigen Rezession in China, den USA und der EU warnen. Sind Sie auch so pessimistisch?

Das hat mit Pessimismus nichts zu tun, sondern mit einer realistischen Einschätzung der Lage. Nach meinem Dafürhalten ist der aktuelle Lockdown in China – wir alle kennen die Bilder vom Stau der Frachtschiffe – in unsere derzeitige Konjunkturprognose noch gar nicht eingepreist. Deshalb wird es vermutlich zu einer weiteren Delle kommen.

Infobox Astrid Hamker Astrid Hamker kommt aus dem Familienunternehmen Piepenbrock, einem Gebäudedienstleister aus Osnabrück, dessen Gesellschafterin sie ist. Die Firma hat 26.800 Mitarbeiter und machte 2020 rund 633 Millionen Euro Umsatz. Sie sitzt in mehreren Aufsichtsräten. Hamker wurde 2019 zur Präsidentin des Wirtschaftsrats gewählt.

Gibt es einen Lichtblick in diesem „perfekten Sturm“, der da heraufzieht?

Es gibt einen Lichtblick, wenn die europäische und deutsche Politik jetzt die richtigen Weichen stellen. Für einen solchen Sturm haben wir den Kompass der Sozialen Marktwirtschaft, der sich gerade in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten bewährt hat und der uns den Wohlstand beschert hat, von dem wir heute alle profitieren. Wir müssen wieder unternehmerische Handlungsspielraume schaffen und die Bürokratiefesseln über Bord werfen. Wir brauchen Entlastung von Steuern und Abgaben, damit die Unternehmen wieder investieren und unsere Leistungsträger mehr von ihrem Verdienten behalten. Eine solide Sozial- und Finanzpolitik ist auch im Interesse der folgenden Generationen erforderlich.

Halten die Unternehmen ihr Geld zusammen und füllen die Lagerhallen auf, oder wird nach wie vor investiert?

Die Unternehmen sind nach wie vor massiv belastet durch die Folgen der Coronapandemie. Hinzu kommen jetzt die Kollateralschäden dieses furchtbaren Krieges in der Ukraine. Sie sind damit eigentlich seit nunmehr zweieinhalb Jahren in einem Krisenmodus und müssen alle exogenen Negativeinflüsse abwehren. Eigentlich waren die Unternehmen gerade darauf ausgerichtet, um die Herausforderungen der Dekarbonisierung und Digitalisierung zu bewältigen.

Viele haben sich durch gezielte Zukunftsprogramme eine Fitnesskur verordnet, um gerüstet zu sein und investieren zu können. Das ist jetzt mehr oder weniger zunichte gemacht. Deshalb stellen wir fest: Die Investitionsneigung ist verhalten und beschränkt sich in vielen Bereichen nur auf Ersatzinvestitionen. Das wird uns aber nicht helfen, wenn wir auch im 21. Jahrhundert in Zukunft ein führender Industriestandort sein wollen.

Der Lockdown in China belastet die Wirtschaft in dem Land. (Foto: dpa) Containerhafen in Schanghai

Wie schätzen Sie denn die Widerstandskraft der deutschen Wirtschaft ein?

Die deutsche Wirtschaft ist gerade mit ihren vielen mittelständischen Familienunternehmen durchaus resilient – das hat uns gerade die Coronapandemie gezeigt.

Würde die deutsche Wirtschaft ein Ölembargo verkraften?

Ja, aber machen wir uns nichts vor: Fällt die EU als Abnehmer weg, wird Russland vielleicht Preisabschläge beim Verkauf in andere Staaten hinnehmen müssen, aber das Öl dennoch verkaufen können.

Und ein komplettes Gasembargo?

Das würde uns mehr schaden als Russland und eine verheerende Kettenreaktion in unserer Industrie auslösen. Deutschland aber braucht mit seinem hohen Anteil an industrieller Wertschöpfung – mit 30 Prozent den höchsten in der EU – zur Aufrechterhaltung seiner Produktionsprozesse nun einmal riesige Mengen an Erdgas. Wir müssen uns hier – ob uns das nun gefällt oder nicht – leider eingestehen: Wir sind und bleiben auf absehbare Zeit auf russisches Gas angewiesen.

„Gas in Stromerzeugung deutlich herunterfahren“

Was ist denn Ihr Vorschlag, um unabhängig vom russischen Gas zu werden?

Nachdem Gas zum Heizen der Wohnungen und für die Prozessenergie unverzichtbar ist, müssen wir es für die Stromerzeugung deutlich herunterfahren. Nicht erst im Herbst, sondern ab sofort, um auch die Speicher schneller zu füllen. In dieser Krise ist die politische Kernaufgabe Versorgungssicherheit. Wir müssen auch völlig unideologisch und technologieoffen Lösungen finden.

Wie sehen die aus?

Die 20 Kohle- und Kernkraftwerke befristet weiterlaufen lassen, eigene Gasvorkommen in der Nordsee ausbeuten sowie mehr Investitionen in erneuerbare Energien und nicht zu vergessen Energieeffizienz. Der beschleunigte Bau von LNG-Terminals, am besten auch gleich zur Speicherung von Wasserstoff ausgelegt, ist absolut richtig, aber akut bis zum Winter nicht machbar. Wir brauchen eine komplette neue Energiearchitektur.

Die Sanktionen tragen Sie aber komplett mit?

In einer solchen Situation gilt das Primat der Politik. Deshalb tragen wir die Sanktionen mit und schultern deren Folgen wie explodierende Energiepreise und ein Abriss der Lieferketten. Bedenken wir auch, bis 24. Februar waren Russlandgeschäfte deutscher Unternehmen auch politisch gewollt. Jetzt Unternehmen an den Pranger zu stellen, die sich nicht Knall auf Fall komplett zurückziehen können, ist ungerecht. Wer dort produziert, hat auch eine soziale Verantwortung gegenüber den Beschäftigten.

„Runter mit Energiesteuern!“

Die Inflation steigt auch vor allem durch die stark steigenden Energiepreise. Wie sollte die Bundesregierung hier gegensteuern?

Nachdem sie durch die Besteuerung von Energie gerade selbst Krisengewinnlerin ist: runter mit Energiesteuern! Wir sehen jetzt vor allem auf die Energiepreise. Davor hatte die EZB vor allem zu verantworten, dass die Inflation angeheizt wurde. Und sie kommt mit ihrem angedeuteten Umsteuern viel zu spät.

Was halten Sie vom Tankrabatt und vom Neun-Euro-Ticket?

Vom Ansatz her ist es absolut richtig, die Menschen zu entlasten, die täglich das Auto brauchen, ob auf dem Weg zur Arbeit oder um die Großeltern zum Arzt in die Stadt zu bringen. So wie der Rabatt aufgezäumt ist, gibt es berechtigte Kritik. Naja, beim Neun-Euro-Ticket, bin ich als regelmäßige Bahnfahrerin sehr gespannt, wie sich das ab dem 1. Juni abspielt. Dass es das Ticket so gibt, ist ein typischer Ampelkompromiss: Die FDP bekam den Tankrabatt, die Grünen das Neun-Euro-Ticket.

Die SPD pocht auf ein Klimageld. (Foto: dpa) Arbeitsminister Hubertus Heil

Unter diesen typischen Ampelkompromiss fällt dann auch das „soziale Klimageld?

Mir scheint, dem Arbeitsminister ist jeder Vorwand für mehr Umverteilung und Gießkanne recht. Gut ist, dass die FDP auch gleich ein Stoppschild aufgestellt hat. Denn gerade erst wurde der Aufschlag auf Hartz IV beschlossen. Außerdem werden die höheren Preise insgesamt in die Berechnung der zukünftigen Sätze einfließen. Sozial und für die gesamte Konjunktur besser geeignet wäre, wenn der Staat als Profiteur der Energiepreisexplosion seine Energiesteuern und -abgaben senken würde.

Die CDU hat 16 Jahre regiert. Viel ist da bei der steuerlichen Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen nicht gekommen?

Das habe ich ja auch im Handelsblatt schon vorher kritisiert. Der CDU ist in den vergangenen Jahren ihr Markenkern der Wirtschaftspolitik abhandengekommen. Offensichtlich war sie nicht in der Lage, sich auch mal durchzusetzen und – im Fußball würde man sagen – das Bein stehen zu lassen. Auch dafür hat sie die Quittung bei der Bundestagswahl bekommen. Jetzt hoffen wir auf die FDP, die uns aber bisher hier auch enttäuscht. Wir brauchen gerade jetzt dringend eine Entlastung der Leistungsträger: Beseitigung der kalten Progression und Abschaffung des Solidaritätszuschlags, um nur einige Beispiele zu nennen.

Der CDU-Chef und Ihr früherer Stellvertreter Herr Merz ist sehr still in der Debatte über ein Sanktionsregime für Hartz-IV-Empfänger und der Höhe des Mindestlohns. Ärgert Sie das?

Zuerst einmal freue ich mich über die gelungene Trendwende durch Friedrich Merz. Er steht auf dem Fundament der Sozialen Marktwirtschaft. Ich erwarte in dieser Woche vor allem, dass die Union klar und deutlich Stellung bezieht gegen eine weitere Aushöhlung der Rolle der Tarifpartner bei der Findung des Mindestlohns. Den wir immer als eklatanten Eingriff in die Tarifautonomie bewertet haben. Aber was nutzt eigentlich den Menschen ein Mindestlohn von zwölf Euro, wenn damit am Ende nur eine Kaufkraft von neun Euro verbunden ist? Das ist doch reine Symbolpolitik für Wahlkämpfe.

Höhe der Inflation darf nicht die Messlatte sein

Die Arbeitgeber könnten ja auch die Gehälter erhöhen, um die Belastungen durch die Inflation abzumildern?

Das meinen Sie doch wohl nicht im Ernst? Was die Inflation betrifft, haben wir einerseits einen Basiseffekt, der im Übrigen schon vor dem Ukrainekrieg erkennbar war. Die EZB hat ja durch die Flutung der Märkte einen nicht unerheblichen Anteil an dieser Entwicklung. Das Fluten der Märkte ist nicht vereinbar mit dem Ziel stabiler Preise. Hinzu kommt ein Knappheitseffekt, der auch aus den abgerissenen Lieferketten im Zuge der Pandemie entstanden ist. Und dann sind da die Energiepreise, die das Ganze noch weiter anheizen. Schon Norbert Blüm, ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Soziales, sagte, dass die Inflation der Taschendieb des kleinen Mannes sei. Deshalb beinhaltet sie auch enorme gesellschaftliche Sprengkraft. Aber gerade jetzt müssen wir aufpassen, dass überhöhte Tarifsteigerungen nicht eine Lohn-Preis-Spirale in Gang bringen und die Inflation damit weiter anheizen!

Moderate Lohnsteigerungen ja, aber nicht in Höhe der Inflation?

Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sich die Lohnsteigerungen an der Produktivität der Unternehmen orientieren. Die Höhe der Inflation darf hier nicht die Messlatte sein. Wo kommen wir denn hin, wenn die Unternehmen durch Lohnsteigerungen die Versäumnisse der Politik und der EZB korrigieren müssen?

Die Politik hat schon während der Pandemie mit schier unerschöpflichen milliardenschweren Rettungspakten geholfen. Wohin führen uns diese Hilfen in Zeiten steigender Zinsen?

Die EZB hat leider vermittelt, als könnte sie unendlich Geld aus dem Nichts schöpfen. Diesem Irrglauben erliegen auch linke Finanzpolitiker und Ökonomen. Wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass wir nicht ein Rettungspaket nach dem anderen und einen Ausnahmetatbestand nach dem anderen schaffen in dem Glauben, eine Krise zu bewältigen. Das Gießkannenprinzip funktioniert sowieso nicht. Unternehmen sind erfolgreich im Wettbewerb, wenn sie die richtigen Rahmenbedingungen haben. Das gilt gerade nach einer Krise. Das funktioniert nicht durch eine dauerhafte Subventionitis, sondern nur durch die Entlastung vor allem von Bürokratie, aber auch von Steuern und Abgaben.

Frau Hamker, vielen Dank für das Interview.

