Sozialleistungen Versorgung von ukrainischen Flüchtlinge droht zu stocken

Berlin Ab Juni könnten Tausende Geflüchtete aus der Ukraine vorübergehend ohne staatliche Unterstützung dastehen. Denn dann sind die Jobcenter für die Betreuung und die Auszahlung von Sozialleistungen zuständig – könnten aber anfangs mit dem Ansturm überfordert sein. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) macht sich deshalb für eine Übergangsregelung stark, damit Hilfe nahtlos gewährt werden kann.

Bislang fallen ukrainische Geflüchtete unter das Asylbewerberleistungsgesetz. Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben aber entschieden, dass sie ab Juni die staatliche Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten sollen. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Geflüchteten Hilfe aus einer Hand erhalten – die Jobcenter kümmern sich um die Auszahlung von Leistungen und die Arbeitsmarktintegration. Zum anderen sind die Regelsätze in der Grundsicherung etwas höher als im Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Umstellung hat die Bundesregierung mit in das sogenannte Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz gepackt, das eigentlich Pandemiezuschläge für Kinder und Grundsicherungsempfänger regelt und über das der Bundestag am kommenden Donnerstag abschließend beraten soll.

237.000 Neuanträge auf Grundsicherungsleistungen erwartet

Mit Inkrafttreten des Gesetzes voraussichtlich am 23. Mai entfällt für die Kommunen die Rechtsgrundlage, weiter Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu zahlen. Gleichzeitig kommt auf die Jobcenter eine Antragswelle zu, die sie kaum auf Anhieb werden bewältigen können. So rechnet die BA allein für ihre gemeinsam mit den Kommunen betriebenen Einrichtungen mit rund 237.000 Neuanträgen.

Dies sei „ein Vielfaches“ von dem, was normalerweise in einem Monat zu erwarten sei, schreibt die Behörde in ihrer Stellungnahme für die Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales am Montag. Vor allem in Großstädten, wo sich die meisten Geflüchteten aufhielten, drohe eine Überlastung der Jobcenter.

Deshalb fordert auch der Deutsche Landkreistag eine mehrmonatige Übergangsregelung. Die Kommunen sollten rechtlich in die Lage versetzt werden, zunächst weiter Asylbewerberleistungen zu zahlen und sich das Geld anschließend erstatten zu lassen. „Anderenfalls befürchten wir in Anbetracht der großen Zahl von mehreren Hunderttausend Personen insbesondere bei den Jobcentern, dass keine rechtzeitige Bewilligung und Auszahlung erfolgen können“, schreibt der Verband in seiner Stellungnahme für die Ausschussanhörung.

Eine nahtlose Leistungsgewährung ist auch deshalb wichtig, weil Geflüchtete sonst ihren Krankenversicherungsschutz verlieren könnten, wie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) betont. In diesem Zusammenhang weist der Verband aber auch darauf hin, dass Geflüchtete durch den Wechsel in die Grundsicherung auch Anspruch auf den vollständigen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten werden, was dort die Kosten treibt.

Arbeitgeber fordern kostendeckende Übernahme der Gesundheitskosten

Zwar zahlt der Bund für die Versorgung von Grundsicherungsempfängern Pauschalen an die Kassen, die aber bei Weitem nicht kostendeckend sind. SPD, Grüne und FDP hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, diese Pauschalen anzuheben. Da sich die Zahl der Leistungsbezieher durch die ukrainischen Geflüchteten erhöhe, sollte die geplante Reform „zügig umgesetzt und die bestehende Lücke vollständig geschlossen werden“, schreibt die BDA.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert, den Jobcentern auch die nötige personelle und finanzielle Ausstattung für die zusätzliche Aufgabe der Integration der ukrainischen Geflüchteten zu gewähren. Nach dem ursprünglichen Haushaltsentwurf sollten in diesem Jahr für die Grundsicherung für Arbeitsuchende 4,4 Milliarden Euro weniger zur Verfügung gestellt werden als 2021, weil die Regierungskoalition einen starken Rückgang der Zahl der Leistungsberechtigten unterstellt habe.

Zwar würden mit dem Ergänzungshaushalt nun die Mittel im Geschäftsbereich des Bundesarbeitsministeriums global um 2,5 Milliarden Euro erhöht. Derzeit könne aber noch nicht beurteilt werden, ob dieses Geld ausreiche, schreibt der DGB: „Die zusätzliche Aufgabe der Betreuung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine darf keinesfalls dazu führen, dass die aktive Arbeitsförderung an anderer Stelle zurückgefahren wird.“

