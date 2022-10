Sozialpolitik Ampelkoalition lässt Bundesrechnungshof nicht bei Bürgergeld-Anhörung auftreten

Der Bundesrechnungshof hat sich in einem Gutachten sehr kritisch zum Bürgergeld geäußert. Die Ampel lehnt die Anhörung eines Experten der Behörde aber ab.

„Unter fadenscheinigen Gründen werden die Rechte der Opposition beschnitten.“ (Foto: imago images/Political-Moments) CSU-Sozialpolitiker Stephan Stracke

Berlin Der Bundesrechnungshof kann nicht bei der öffentlichen Anhörung zum geplanten Bürgergeld am 7. November auftreten. Die Unionsfraktion hatte einen Vertreter der Behörde als Sachverständigen benannt.

Doch die Abgeordneten von SPD, Grünen und FDP lehnten das am Mittwoch im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales ab. Der Rechnungshof hat sich gerade in einem Gutachten sehr kritisch zum Bürgergeld geäußert.

Dass die Koalitionsfraktionen die Wächter einer soliden Haushaltspolitik nicht dabeihaben wollten, sei „beschämend“ und mache ihn fassungslos, sagte der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Stracke (CSU), dem Handelsblatt. „Ganz offensichtlich will die Ampel berechtigte Kritik seitens des Bundesrechnungshofes am Gesetzentwurf zum Bürgergeld in einer öffentlichen Sachverständigenanhörung nicht zulassen.“

Das Handelsblatt hatte Ende vergangener Woche über das Gutachten berichtet. Darin kritisiert der Rechnungshof unter anderem, dass die Regierung mit dem Bürgergeld die Anrechnung des Vermögens von Grundsicherungsempfängern weiter lockern und Pflichtverstöße kaum noch ahnden will.

