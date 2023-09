Sozialpolitik Kindergrundsicherung schafft es nicht ins Kabinett

Berlin Die Kindergrundsicherung ist nicht wie zunächst geplant an diesem Mittwoch im Kabinett beschlossen worden. Es gebe noch offene Fragen, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen, auch müssten noch Detailberechnungen angestellt werden.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) wollte die Verschiebung nicht dramatisieren. „Politisch ist alles geeint, es geht um juristische und technische Details, die wir noch miteinander klären“, sagte die Familienministerin dem Nachrichtenportal „T-Online“. Das sei bei einem komplexen Gesetzeswerk nicht ungewöhnlich. Sie sei zuversichtlich, dass die Kindergrundsicherung im September beschlossen werde, so wie es immer geplant gewesen sei.

Bei der sozialpolitischen Reform der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP sollen das Kindergeld, der Kinderzuschlag, das Bürgergeld und die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zusammengeführt werden. Ziel ist auch, den Antrag digitaler und unbürokratischer zu machen sowie die Auszahlung zu automatisieren. Derzeit ist dafür eine Vielzahl von Behörden zuständig, neben der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) auch die Jobcenter, die Sozialämter und Stellen der Kommunen und Landkreise.

Die Leistungen zu bündeln schafft allerdings neue Schnittstellenprobleme und stößt teilweise auch an datenschutzrechtliche Hürden. Bis zuletzt war noch an dem Gesetzentwurf gearbeitet worden. Unter anderem wurde die konkrete Formulierung gestrichen, dass im vergangenen Jahr jedes fünfte Kind als von Armut bedroht oder betroffen galt. In einer neueren Fassung heißt es nun, es seien „immer noch zu viele Kinder“ betroffen.

Im Familienministerium waren am Mittwoch zwei konkrete Punkte zu hören, die noch überprüft werden müssten. Dabei geht es zum einen um den Kindergeldübertrag und zum anderen um eine Regelung mit Blick auf das Asylbewerberleistungsgesetz. Der Kindergeldübertrag würde demnach dazu führen, dass Bürgergeld für Eltern erst dann ausgezahlt werden kann, wenn die Kindergrundsicherung für die Kinder bewilligt ist.

Streichungen im Entwurf

Grund seien Verrechnungen zwischen beiden Unterstützungsleistungen. Da es jährlich nur um rund 20.000 Fälle gehe, habe Paus die „unnütze“ Regelung streichen und damit 150 Millionen Euro an Bürokratiekosten sparen wollen. Hier habe die FDP aber interveniert.

>> Lesen Sie auch: Kommentar – Der Staat zeigt sich bei der Kindergrundsicherung handlungsunfähig

Beim Asylbewerberleistungsgesetz, so hieß es im Familienministerium, gehe es um 20 Euro Sofortzuschlag, die auch Kinder von Asylbewerbern erhalten. Das Arbeitsministerium wolle diesen Zuschlag in die Kindergrundsicherung aufnehmen, die FDP und Paus seien dagegen.

Um die Kindergrundsicherung – ein Kernanliegen der Grünen – wird seit Monaten gestritten. Finanzminister Christian Lindner (FDP) war zunächst nicht bereit, das von Paus geforderte Geld für das Projekt bereitzustellen. Die Ministerin hatte ursprünglich zwölf Milliarden Euro veranschlagt, ohne die Summe konkret begründen zu können. Lindner plante zwei Milliarden Euro in der mittelfristigen Finanzplanung ein. Weil Paus damit nicht zufrieden war, hatte sie Mitte August Lindners Wachstumschancengesetz, das Steuererleichterungen für die Wirtschaft vorsieht, im Kabinett zunächst blockiert.

Im jüngsten Gesetzentwurf kalkuliert Paus mit Kosten von 2,4 Milliarden Euro im Startjahr 2025, die bis 2028 auf mehr als sechs Milliarden Euro anwachsen, wenn mehr Berechtigte den Kinderzuschlag für Eltern mit geringem Verdienst in Anspruch nehmen.

Der symbolische Satz, bei der staatlichen Unterstützung von Kindern solle aus der „Holschuld“ der Bürger eine „Bringschuld“ des Staates gemacht werden, wurde aus dem Entwurf gestrichen. Dass dies eine Absage an die geplante Automatisierung der Abläufe sei, wurde im Familienministerium zurückgewiesen. Es sei keine politische Entscheidung gewesen, es habe sich schlicht nicht um „Gesetzessprache“ gehandelt.

Behörden äußeren erhebliche Bedenken

Nicht nur in der Regierung gibt es noch Zweifel, ob der Gesetzentwurf schon beschlussreif ist. So hat die BA, die bei der praktischen Umsetzung der Kindergrundsicherung eine zentrale Rolle spielen soll, in ihrer Stellungnahme zum Gesetz erhebliche Bedenken geäußert und den geplanten Starttermin zum 1. Januar 2025 infrage gestellt. Sie brauche genügend Zeit und eine rechtliche Handhabe, um die nötigen IT- und Softwareanpassungen vorzunehmen, schrieb die Nürnberger Behörde.

Beim Bürgergeld hatte sich die Bundesagentur anfänglich ähnlich geäußert. Die Regierung beschloss deshalb, die Reform stufenweise in Kraft treten zu lassen. Bei der Kindergrundsicherung hält die Behörde aber selbst ein solches Verfahren für unrealistisch. „Aufgrund der vielen organisatorischen und inhaltlichen Fragen“ sei selbst ein schrittweiser Einstieg „nicht mehr vorstellbar“, schreibt sie.

Kritik kam auch vom Deutschen Landkreistag, der vor mehr statt weniger Bürokratie durch die Kindergrundsicherung warnte. Demnach müssen 300 Unterbehörden neu geschaffen werden.

Im Familienministerium hieß es, der Gesetzentwurf solle nun am 27. September vom Kabinett beschlossen werden. Dann muss das Gesetz noch durch Bundestag und Bundesrat. In der Länderkammer ist es zustimmungspflichtig. Hier wurde als voraussichtlicher Termin der 24. November genannt.

Die weitere Verzögerung der Kindergrundsicherung sorgte am Mittwoch in der Koalition für Verstimmungen. Aus der Grünen-Fraktion heißt es, die FDP wolle über das Thema den nächsten Streit anzetteln und dem Koalitionspartner dafür die Verantwortung zuschieben. „Scheindebatten schaden der politischen Kultur“, sagte ein führender Koalitionär dem Handelsblatt. Bei der Kindergrundsicherung seien nur technische Fragen offen. Diese zu „politisieren ist unredlich“.

>> Lesen Sie auch: Debatte um Arbeitszeit – „Das ideale Modell wäre eine Fünftagewoche mit mehr Freiheit“

Der in der FDP-Bundestagsfraktion für die Kindergrundsicherung zuständige Berichterstatter, Martin Gassner-Herz, forderte „jetzt endlich“ ein kabinettsreifes Gesetz. Die Verwaltungsrealität für die Familien müsse einfacher werden. „Diesen Anspruch muss Frau Paus doch auch selbst an ein Gesetz aus ihrem Haus haben“, sagte Gassner-Herz dem Handelsblatt. „Wir im Parlament werden die Umsetzung dann noch genaustens prüfen, mit Praktikern reden und wenn nötig Anpassungen beschließen.“

SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt sagte am Morgen im Deutschlandfunk, es handele sich um ein sehr komplexes und schwieriges Gesetzesvorhaben. Es sei ihr lieber, dass der Bundestag einen guten und durchdachten Gesetzentwurf erhalte, damit nicht noch einmal das Gleiche passiere wie beim Heizungsgesetz.

Mehr: Paus nennt Sätze für Kindergrundsicherung – und erntet Kritik der FDP