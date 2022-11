Sozialreform Ampel einig über Änderungen am Bürgergeld – Nur angemessene Heizkosten werden übernommen

Nach teils heftiger Kritik am geplanten Bürgergeld-Gesetz haben sich SPD, Grüne und FDP noch auf Änderungen verständigt. Aber es kommt auch noch auf die Union an.

Mit dem Bürgergeld werden die Regelsätze in der Grundsicherung erhöht. (Foto: dpa) Geldscheine

Berlin Im Streit über die Einführung des Bürgergelds haben sich die Ampel-Fraktionen auf Änderungen am bereits vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf geeinigt. So sollen beispielsweise in den ersten zwei Jahren des Bürgergeld-Bezugs nur die angemessenen Heizkosten von den Jobcentern übernommen werden.

Im ursprünglichen Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte es noch geheißen, dass die tatsächlichen Kosten erstattet werden. „Das ist weder in der aktuellen Energiekrise geboten, noch ist es fair gegenüber der Solidargemeinschaft, die den Sozialstaat finanziert“, sagte der für das Bürgergeld zuständige FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine.

Änderungen soll es auch noch bei der sogenannten Karenzzeit geben. Laut Gesetzentwurf wird in den ersten zwei Jahren des Bürgergeld-Bezugs weder das Vermögen der Leistungsbezieher angetastet noch müssen sie nachweisen, dass ihr Wohnraum angemessen ist. Jetzt wollen die Ampel-Fraktionen aber sicherstellen, dass während der Karenzzeit zumindest ein Umzug in eine teurere Wohnung ausgeschlossen wird. Auch soll unwirtschaftliches Verhalten zu Leistungskürzungen führen können.