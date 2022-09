Sozialstaat Bis zu 1742 Euro für eine Familie mit zwei Kindern: So viel Bürgergeld zahlt der Staat künftig

Der Hartz-IV-Nachfolger bedeutet eine der größten Sozialreformen seit Jahren. Arbeitgebervertreter sehen darin ein „falsches Signal“. Die Regierung weist die Kritik zurück.

Die Bundesregierung lege einen stärkeren Fokus auf Weiterbildung, um die Integrationschancen von Leistungsbeziehern zu erhöhen, sagt Heil. (Foto: dpa) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

Berlin Das Jobcenter Berlin-Lichtenberg hat für Hubertus Heil (SPD) den roten Teppich ausgerollt. Hier im Osten der Hauptstadt schaut sich der Arbeitsminister am Mittwoch an, was künftig gelebte Praxis in allen Jobcentern sein soll: Menschen weiterbilden und in Jobs vermitteln, statt ihnen mit Sanktionen zu drohen und sie zu bestrafen. Bereits seit acht Jahren arbeitet ein Vermittlerteam in Lichtenberg nach dem Prinzip, das Grundlage des geplanten Bürgergelds sein soll.

„Wir brauchen einen anderen Ansatz und müssen Bürokratie abbauen“, erklärt Heil. Das Bürgergeld sei eine der größten Sozialreformen seit Jahren. Die Bundesregierung erhöhe nicht nur den Regelsatz, sondern lege auch einen stärkeren Fokus auf Weiterbildung, um die Integrationschancen von Leistungsbeziehern zu erhöhen.