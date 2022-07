Sozialstaat Bürgergeld: Wie Arbeitsminister Heil den Hartz-IV-Ersatz gestalten will

Der Arbeitsminister bringt seinen Gesetzentwurf für das geplante Bürgergeld auf den Weg. Streit in der Koalition droht noch über die künftige Höhe der Regelsätze.

Die Reform wird nach Heils Worten im kommenden Jahr 500 Millionen Euro kosten. (Foto: dpa) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

Berlin Das neue Bürgergeld, mit dem die Bundesregierung das bestehende Hartz-IV-System ablösen will, soll pünktlich zu Beginn kommenden Jahres starten. Er werde in den nächsten Tagen seinen Gesetzentwurf in die Abstimmung zwischen den Ressorts geben, kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch in Berlin an.

Über strittige Fragen wie die Höhe oder das Berechnungsverfahren der künftigen Regelsätze gibt es innerhalb der Koalition allerdings noch keine Einigung. Auch eine grundlegende Reform der Hinzuverdienstregeln für Grundsicherungsempfänger wird zunächst vertagt.

Die Lage sei heute eine andere als vor 20 Jahren, als die Agenda-Reformen auf den Weg gebracht wurden, begründete Heil die Pläne. Statt Massenarbeitslosigkeit gebe es Fachkräftemangel. Und schon in der Coronakrise habe man Grundzüge einer Reform erprobt, die sich bewährt hätten.