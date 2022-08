Sozialstaat Bundesagentur für Arbeit zweifelt an pünktlicher Einführung des Bürgergelds

Berlin Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat Zweifel, dass das neue Bürgergeld wie von der Bundesregierung geplant im Januar nächsten Jahres starten kann. Allein die Umbenennung in den IT-Systemen – die Begriffe Arbeitslosengeld II und Sozialgeld werden durch den Begriff Bürgergeld ersetzt – löse bereits einen erheblichen Aufwand aus und könne nur zeitlich gestaffelt umgesetzt werden, heißt es in der Stellungnahme der Nürnberger Behörde zu dem Gesetzesvorhaben, die das Bundesarbeitsministerium auf seiner Internetseite veröffentlicht hat.

Bereits jetzt seien die Jobcenter durch die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten besonders gefordert. Zudem sei durch die Entwicklung der Energie- und Verbraucherpreise mit einer steigenden Anzahl an leistungsberechtigten Personen zu rechnen, deren Arbeitslosengeld oder Einkommen aufgestockt werden müsse. Bei dieser Gemengelage sei eine geordnete Umsetzung der Einführung des Bürgergeld-Gesetzes zum 1. Januar 2023 nicht realisierbar, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Vor diesem Hintergrund plädiert die BA für eine Einführung des Bürgergeldes zum 1. Juli 2023.“

Mit dem Bürgergeld wird die Grundsicherung für Arbeitsuchende, umgangssprachlich Hartz IV, reformiert. Geplant ist unter anderem eine zweijährige Karenzzeit, in der das Vermögen von Leistungsempfängern nicht angetastet wird, sofern es den Betrag von 60.000 Euro nicht übersteigt. Auch wird die Angemessenheit ihres Wohnraums nicht überprüft. Zudem sollen Jobcenter Bürgergeld-Empfänger nicht mehr in den erstbesten Job vermitteln müssen, sondern ihnen mehr Möglichkeiten bieten, beispielsweise einen Berufsabschluss nachzuholen.

Die BA begrüßt die zweijährige Karenzzeit und die ebenfalls geplante Anhebung des Schonvermögens, „weil sie den Bürgerinnen und Bürgern vor allem in Übergangszeiten die Last der Existenzsicherung von den Schultern nehmen“. Damit werde die Möglichkeit eröffnet, sich auf die konkret anstehenden Integrationsschritte zu konzentrieren.

Für nicht ausreichend hält die Nürnberger Behörde die im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 vorgesehene Finanzierung. Blieben die Etatansätze auf dem geplanten Niveau, könnten die neu geschaffenen Anreize zur Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht erfolgversprechend angeboten werden. Auch die Förderung von Langzeitarbeitslosen könne nicht auf dem derzeitigen Niveau aufrechterhalten werden.

Scharfe Kritik an der geplanten Sozialreform hatte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) geübt. Weil Vermögen und Wohnraum anfangs nicht angetastet würden, werde das Bürgergeld innerhalb der ersten zwei Jahre „zu einem weitgehend bedingungslosen Grundeinkommen“, heißt es in der Stellungnahme des Verbandes. Angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels sei das eine „fatale Fehlentscheidung“. Die geplanten Regelungen „widersprechen massiv grundlegenden Sozialstaatsprinzipien“, kritisiert die BDA. Deren Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter hatte von einer „Bankrotterklärung des Staates“ gesprochen.

Kritik kommt auch von den Kommunen, die Jobcenter teils gemeinsam mit der BA und teils in Eigenregie betreiben. Mit dem Bürgergeld würden Arbeitsanreize systematisch reduziert. „Dies lässt sich gegenüber Erwerbstätigen in unteren Einkommensgruppen nicht mehr erklären“, heißt es in der Stellungnahme des Deutschen Landkreistages. Dass in den ersten zwei Jahren Vermögen erst ab 60.000 Euro angerechnet werde, sei „mit Sinn und Zweck einer steuerfinanzierten Sicherung des Existenzminimums nicht zu vereinbaren“.

Sowohl der Landkreistag als auch die BA werfen der Bundesregierung vor, das Gesetz mit heißer Nadel zu stricken. So seien den Verbänden lediglich 14 Tage Zeit für ihre Stellungnahmen eingeräumt worden. Diese Frist, noch dazu in der Zeit der Sommerferien, sei allerdings bei einem derart bedeutsamen und mit 125 Seiten sehr umfangreichen Gesetzgebungsvorhaben „unzumutbar kurz“.

