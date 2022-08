Sozialstaat Das neue Bürgergeld: Was die Bundesregierung konkret plant

Das neue Bürgergeld soll 2023 Hartz IV ablösen. Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zur künftigen Regelsatzhöhe, zu Sanktionen oder zur Anrechnung von Vermögen.

Die Regelsätze beim neuen Bürgergeld sollen höher ausfallen als bei Hartz IV. (Foto: imago images/MiS) Geld als Grundsicherung

Berlin Schon im kommenden Jahr will die Bundesregierung die Grundsicherung für Arbeitsuchende reformieren. An die Stelle von Hartz IV soll das neue Bürgergeld treten. Der Referentenentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der dem Handelsblatt vorliegt, befindet sich mittlerweile in der Ressortabstimmung.

Doch insbesondere die Höhe der Regelsätze sorgt noch für Diskussionen in der Ampelkoalition. Bei anderen Punkten wiederum, etwa beim Umgang mit Vermögen des Antragstellers oder bei der Frage, ob er in seiner Wohnung bleiben darf, herrscht Einigkeit. Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zur Reform.

Werden die Regelsätze beim neuen Bürgergeld höher ausfallen als bei Hartz IV?

Aktuell erhält ein alleinstehender Empfänger von Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV, 449 Euro im Monat. Partner in einem gemeinsamen Haushalt bekommen 404 Euro, die Regelsätze für Kinder betragen je nach Altersstufe 285 bis 376 Euro. Daneben werden, in einem bestimmten Rahmen, auch die Miete sowie die Heizkosten übernommen.

