Die unionsgeführten Länder haben das Bürgergeld-Gesetz im Bundesrat vorerst scheitern lassen. Nun muss der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss suchen.

Der Arbeitsminister verteidigte seine Reform im Bundesrat erneut gegen Kritik der Union – und kündigte an, den Vermittlungsausschuss anzurufen. (Foto: dpa) Hubertus Heil im Bundesrat

Berlin Im Streit um das Bürgergeld gibt es bislang noch keine Einigung. Denn im Bundesrat kam am Montag keine Mehrheit für das von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte Gesetz zustande. Die Länder, in denen die CDU/CSU mitregiert, machten ihre Drohung wahr, das Vorhaben zu blockieren. Sie sehen noch zahlreiche grobe „Webfehler“ im Gesetz, dem der Bundestag am vergangenen Donnerstag mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen zugestimmt hatte.

Arbeitsminister Heil kündigte an, dass die Bundesregierung noch am Montag den Vermittlungsausschuss anrufen werde. Das Gremium ist laut Grundgesetz immer dann an der Reihe, wenn Bundestag und Bundesrat sich nicht einigen können. Zuvor hatte Heil in der Länderkammer noch einmal eindrücklich für das Bürgergeld geworben.

