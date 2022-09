Sozialversicherung Besserverdiener müssen sich auf höhere Sozialabgaben einstellen

Berlin Beschäftigte mit höheren Einkommen müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Sozialabgaben einstellen. Grund ist die turnusmäßige Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen. Den entsprechenden Verordnungsentwurf hat das Bundesarbeitsministerium auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Im nächsten Jahr werden einige Sozialbeiträge angehoben. So läuft die befristete Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags auf 2,4 Prozent aus, er steigt um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat zudem angekündigt, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der Gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr um 0,3 Prozentpunkte steigen soll. Dieser liegt derzeit bei 1,3 Prozent, der allgemeine Satz beträgt 14,6 Prozent. SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag auch verabredet, den Pflegeversicherungsbeitrag „moderat“ anzuheben.

Für Besserverdiener ist vor allem relevant, auf welchen Teil ihres Einkommens sie Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Die entsprechenden Beitragsbemessungsgrenzen werden jährlich anhand der Lohnentwicklung angepasst. Während es im vergangenen Jahr angesichts der coronabedingten negativen Lohnentwicklung kaum Veränderungen gab, werden die Grenzwerte jetzt kräftig angehoben.

So werden in der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung im kommenden Jahr in Westdeutschland auf bis zu 7300 Euro monatliches Bruttoeinkommen Beiträge fällig, aktuell liegt die Grenze bei 7050 Euro. Im Osten steigt sie von 6750 auf 7100 Euro. In der knappschaftlichen Rentenversicherung liegen die Grenzwerte ab Januar bei 8950 Euro im Westen und 8700 Euro im Osten.

Für die Kranken- und Pflegeversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze zu Jahresbeginn bundeseinheitlich von 4837,50 Euro auf 4987,50 Euro. Versicherungspflichtig in der Gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist im kommenden Jahr, wer im Monat weniger als 5550 Euro verdient. Da die sich Beiträge, die der Bund zur Kranken- und Pflegeversicherung von Grundsicherungsempfängern leistet, an den monatlichen Bezugsgrößen orientieren, kommen auf den Bund im Jahr 2023 laut Verordnungsentwurf Mehrausgaben in Höhe von 187 Millionen Euro zu.

