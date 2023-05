Sozialversicherungsausweis Den Ausweis beantragen? – Das gilt es zu beachten

Düsseldorf Der Begriff Sozialversicherungsausweis ist seit 2011 irreführend. Denn das Dokument ist kein Ausweis, sondern ist ein Aktenzeichen. Es zählt zu den wichtigsten Dokumenten, die ein deutscher Staatsbürger im Laufe seines Lebens erhält. Hat man den Ausweis einmal verlegt oder verloren, sollte man sich schnellstmöglich um die Beantragung eines neuen Sozialversicherungsausweises kümmern. Aber wie? Was ist bei Verlust des Sozialversicherungsausweises zu tun?

Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen über den Sozialversicherungsausweis, den Inhalt des Ausweises, was sich seit 2011 geändert hat und was 2023 gilt. Außerdem zeigen wir, wie und wo Sie Ihren Sozialversicherungsausweis beantragen können.

Eine Beantragung der Sozialversicherungsnummer ist nicht notwendig. Denn die Versicherungsnummer wird der betroffenen Person automatisch zugeschickt, sobald diese erstmals einer versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht.

Bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wird dem jeweiligen Arbeitnehmer der Sozialversicherungsausweis – in Form eines Schreibens – zugesendet, auf dem auch die Sozialversicherungsnummer beziehungsweise die Rentenversicherungsnummer eingetragen ist. Wurde die Erwerbstätigkeit bereits angetreten, die Sozialversicherungsnummer allerdings noch nicht zugeschickt, kann die Versicherungsnummer auch bei der zuständigen Rentenversicherungsanstalt in Erfahrung gebracht werden.

Was ist ein Sozialversicherungsausweis und wo steht meine Sozialversicherungsnummer?

Vor dem Jahr 2011 hatte jeder deutsche Staatsbürger, der einer versicherungspflichtigen beruflichen Tätigkeit nachgegangen ist, einen Sozialversicherungsausweis. Das hat sich nach 2011 grundlegend geändert, da der eigentliche Sozialversicherungsausweis abgeschafft und durch ein persönliches Schreiben ersetzt wurde – sprich, einen wirklichen Sozialversicherungsausweis im ureigentlichen Sinne gibt es heute nicht mehr.

Seit 2011 bekommen nun alle Staatsbürger nach dem ersten Job ein Schreiben des zuständigen Rentenversicherungsträgers, wo die Sozialversicherungsnummer mitgeteilt wird. Das 2011 eingeführte Schreiben wird heute allerdings weiterhin als Sozialversicherungsausweis bezeichnet, auch wenn es im Grunde kein Ausweis mehr ist.

Welche Informationen stehen im Sozialversicherungsausweis?

In dem Schreiben der Rentenversicherung finden Sie folgende wichtige Informationen:

Die Ausweisnummer

Die persönliche Rentenversicherungsnummer beziehungsweise die Sozialversicherungsnummer. Die Nummer ist im Sozialversicherungsausweis unter den persönlichen Angaben zu finden.

Vor- und Nachname der jeweiligen Person

Der akademische Grad – sofern vorhanden

Der Geburtsname

Info: Neben diesen oben aufgeführten Angaben, stehen im Sozialversicherungsausweis keine weiteren persönlichen Daten.

Muss ich den Sozialversicherungsausweis ständig bei mir tragen?

Nein, das müssen Sie nicht. Zwar gilt der Sozialversicherungsausweis prinzipiell als gültiges Ausweisdokument, eine Mitführungspflicht besteht allerdings nicht. Vor dem Jahr 2009 mussten einige Berufsgruppen den Sozialversicherungsausweis allerdings mit sich führen, etwa bei der Bekämpfung von Schwarzgeld. Das galt beispielsweise für Arbeitnehmer auf dem Bau oder der Fleischwirtschaft. Auch diese Mitführungspflicht gibt es heute nicht mehr.

Kann ich bei Verlust einen neuen Sozialversicherungsausweis beantragen?

Sollte Sie Ihren Sozialversicherungsausweis verlegt oder gar verloren haben, gibt es schnelle Abhilfe. Bei Verlust der Unterlagen kann ein neuer Sozialversicherungsausweis online oder bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung beantragt werden. Aber auch bei der Krankenkasse lässt sich die Sozialversicherungsnummer neu beantragen. Grundsätzlich gilt aber, dass der Ausweis ein überaus wichtiges Dokument ist und auch dementsprechend behandelt werden sollte.

Aber auch in anderen Fällen muss ein neuer Sozialversicherungsausweis beantragt werden. Beispielsweise dann, wenn das Dokument zerstört oder dieses unleserlich geworden ist. Darüber hinaus muss ebenfalls ein neuer Sozialversicherungsausweis beantragt werden, wenn sich der Familienname, der Vorname oder sich von Amts wegen die Versicherungsnummer geändert hat – in all diesen Fällen wird nämlich der alte Sozialversicherungsausweis ungültig.

Übrigens: Sollten Sie einen neuen Sozialversicherungsausweis beantragen, ändert sich Ihre Sozialversicherungsnummer nicht. Diese individuell erstellte Nummer bleibt ein Leben lang gleich.

Kann ich den Sozialversicherungsausweis direkt bei der Krankenkasse (online) beantragen?

Neben den beiden Möglichkeiten den Sozialversicherungsausweis online oder bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung neu zu beantragen, geht dies auch direkt über die jeweilige Krankenkasse.

Egal ob Techniker Krankenkasse (TK), AOK, IKK, Barmer oder DAK – hier können Sie den Sozialversicherungsausweis direkt bei Ihrer Krankenkasse online beantragen:

Wie viel kostet ein Sozialversicherungsausweis?

Sowohl die Erstausstellung als auch eine Ersatzausstellung des Sozialversicherungsausweises ist kostenlos. Sollte man den verloren geglaubten Ausweis allerdings später wiederfinden, muss der neu beantragte Sozialversicherungsausweis zurückgeschickt werden.

Wie lange dauert es, bis der Sozialversicherungsausweis da ist?

Nach der Beantragung des Sozialversicherungsausweises kann es bis zu drei Monaten dauern, bis er postalisch beim Empfänger eingeht. In der Zwischenzeit kann die Krankenkasse eine Ersatzbescheinigung ausstellen, um Verzögerungen zu vermeiden.

Kann man ohne Sozialversicherungsausweis arbeiten?

Der Sozialversicherungsausweis wird zu Beginn der ersten Beschäftigung einer Person durch die Meldung des Arbeitgebers bei der Krankenkasse automatisch ausgestellt und per Post zugestellt. Die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit ist ohne Sozialversicherungsausweis also nicht möglich. Auch bei einem Jobwechsel oder bei der Beantragung von Sozialhilfe wird der Sozialversicherungsausweis benötigt. Sollte er verloren gehen, muss also zeitnah ein neuer bei der Krankenkasse oder Rentenversicherung beantragt werden. Beamte, Soldaten und Richter, die nicht Mitglied der gesetzlichen Versicherungen sind, benötigen keinen Sozialversicherungsausweis und können somit auch ohne diesen arbeiten.

Hat ein Kind schon eine Sozialversicherungsnummer?

Seit 2005 erhält in Deutschland jede Person bei der Geburt eine individuelle Sozialversicherungsnummer, die sich im Laufe des Lebens nicht mehr verändert. Auch einen Sozialversicherungsausweis können Minderjährige haben, wenn sie bereits geringfügig beschäftigt sind, beispielsweise als Zeitungsboten. Schülerinnen und Schüler, die keiner Beschäftigung nachgehen, haben dementsprechend noch keinen Sozialversicherungsausweis.

