Für Olaf Scholz läuft es derzeit nicht, für Robert Habeck umso besser. Nun waren beide in Kanada, um die Energiezukunft zu sichern. Einblicke in ein vorgezogenes Kanzlerduell.

Möchtegernkanzler gegen Kanzler. Robert Habeck (l.) und Olaf Scholz

Stephenville, Toronto, Berlin Draußen, am Hafen von Stephenville, ankern Fischerboote, drinnen geht es um die Zukunft. In der Kleinstadt im kanadischen Neufundland präsentieren Unternehmen in einer Ausstellung ihre Wasserstoffprojekte. Es ist der Abschluss der Kanadareise von Kanzler Olaf Scholz und Vize Robert Habeck. Vor allem aber ist es, der idyllischen Kulisse zum Trotz, Teil eines Wettlaufs. Symbolisch, aber nicht nur.

Linksseitig der Ausstellung ist Scholz unterwegs, begleitet von Kanadas Premier Justin Trudeau. Scholz gibt den Scholz: Er hört sich Berichte an, nickt stets leicht, stellt ab und an eine Rückfrage, zieht dann, begleitet von zahlreichen Wirtschaftsvertretern, weiter.

Rechtsseitig ist Habeck mit einer Handvoll Begleiter unterwegs. Er reißt Witze, zeigt in der nächsten Sekunde Mitgefühl, kommt mit dem Vertreter der indigenen Bevölkerung ins Gespräch.

