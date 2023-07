FDP und Grüne stritten, die AfD stieg auf immer neue Höhen – und aus der SPD war nichts zu hören. Jetzt denkt die Partei aus Sorge vor einem weiteren Abstieg um.

Die SPD-Bundesvorsitzenden und der Kanzler sorgen sich wegen der hohen Umfragewerte der AfD. (Foto: dpa) Lars Klingbeil, Saskia Esken und Olaf Scholz

Berlin Um kurz nach 23 Uhr machte sich Lars Klingbeil auf den Weg nach Hause. Der SPD-Chef ist verschnupft. Nicht wegen der Stimmung in der Ampel, Klingbeil plagt eine Sommererkältung. Und so verließ Klingbeil den Koalitionsausschuss etwas früher als viele seiner Kollegen.

Bevor es in den Urlaub geht, wollten die Koalitionsspitzen am Mittwochabend noch einmal über die aktuelle Lage sprechen. Und es ging auch darum, nach all dem Knatsch mit einem besseren Gefühl in die Sommerpause zu gehen.

Die Koalition hatte mal wieder viel gestritten. Zuletzt lag das ausnahmsweise nicht an Grünen und FDP, sondern an der Kanzlerpartei. Und ihrem Vorsitzenden Klingbeil.

Mit seinem Vorstoß, das Ehegattensplitting abzuschaffen, hat Klingbeil nach langer Zeit mal wieder ein Thema für die SPD gesetzt – und gleich eine neue Runde Ampelstreit eröffnet.

