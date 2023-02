Die Ansiedlung des US-Konzerns in Ostdeutschland wäre ein Coup. Doch Intel reichen die vom Bund zugesagten 6,8 Milliarden Euro nicht mehr aus.

Berlin, München Deutschlands Aufholjagd in der Chipproduktion könnte für die Steuerzahler wesentlich teurer werden als gedacht. Der US-Konzern Intel hält nach Informationen des Handelsblatts für seine geplanten Werke in Magdeburg inzwischen Zuschüsse vom Bund von fast zehn Milliarden Euro für notwendig. Das berichteten mehrere Regierungsvertreter übereinstimmend. Bislang hat Berlin lediglich 6,8 Milliarden zugesagt.

Die Ankündigung von Intel im März des vergangenen Jahres, eine hochmoderne Chipfabrik mitten in Ostdeutschland zu errichten, hatte für Euphorie in der Region und in der Bundesregierung gesorgt. 17 Milliarden Euro, so hieß es damals, wolle der zweitgrößte Chiphersteller der Welt in Magdeburg investieren. Inklusive Zulieferern könnten insgesamt 10.000 Arbeitsplätze entstehen.

Doch inzwischen droht die Ansiedlung in Deutschland zu wackeln. Vor allem die USA locken mit enormen Fördersummen Chiphersteller ins Land und werben mit einem günstigen Energieangebot.

