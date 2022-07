Staatsfinanzen „Dürfen Politik nicht abwürgen“ – Neuer Ärger um die Schuldenbremse

Kanzler Scholz kündigt neue Entlastungen an – und verschärft so die Debatte über die Schuldenregel. Mit Arbeitsminister Heil stellt sie erstmals ein SPD-Kabinettsmitglied infrage.

Die Schuldenbremse dürfte noch für erheblichen Streit in der Ampel sorgen – erst recht, wenn sich weitere Sozialdemokraten den Aussagen des Arbeitsministers anschließen. (Foto: Imago Images) Finanzminister Lindner (l.), Arbeits- und Sozialminister Heil

Berlin Der regierungsinterne Zwist um die Schuldenbremse spitzt sich zu. Mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat am Wochenende erstmals ein Kabinettsmitglied der Sozialdemokraten infrage gestellt, ob die Schuldenregel im kommenden Jahr regulär eingehalten werden kann. „Wenn wir in eine massive Rezession schlittern, muss man die Frage, ob die Schuldenbremse einzuhalten ist, in der Koalition neu bewerten“, sagte Heil der OM-Mediengruppe.

Die Antwort von Bundesfinanzminister Christian Lindner folgte prompt. „Die Schuldenbremse ist gesetzt“, schrieb er via Twitter. Sein ökonomischer Chefberater Lars Feld sagte dem Handelsblatt: „Damit die Ausnahmeregel der Schuldenbremse für 2023 nochmals zum Einsatz kommt, sind Voraussetzungen zu erfüllen, die derzeit nicht vorliegen.“ Es gebe genug Puffer in der Haushaltsplanung.

Angetrieben wurde die neuerliche Debatte durch Ankündigungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von Freitag, neue Entlastungen für Bürger und Unternehmen aufgrund der hohen Energiepreise auf den Weg zu bringen.