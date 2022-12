Staatshaushalt Bund macht weniger Schulden

Finanzminister Christian Lindner nimmt 2022 nicht so hohe Kredite auf wie geplant. Viele Millionen Euro wurden nicht abgerufen.

Im nächsten Jahr will der FDP-Politiker die Staatsverschuldung deutlich zurückfahren und nur noch 35 Milliarden Euro aufnehmen. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Lindner

Berlin Der Bund wird in diesem Jahr weniger Schulden machen als ursprünglich geplant. Statt des geplanten Defizits in Höhe von 139,6 Milliarden Euro wird der Bund am Ende des Jahres Kredite in einer Größenordnung von 125 Milliarden Euro aufgenommen haben. Dies erfuhr das Handelsblatt von mehreren Vertretern der Bundesregierung und der Ampelparteien.

Der endgültige Haushaltsabschluss wird im Januar bekannt gegeben, es handelt sich um vorläufige Zahlen. „Aber es würde doch sehr verwundern, wenn die Verschuldung die Marke von 130 Milliarden Euro übersteigen würde“, hieß es in Regierungskreisen.