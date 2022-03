Staatshilfen Habeck will 150 Milliarden Euro schweren Coronafonds für Ukraine-Krieg umwidmen – Lindner mauert

Der Vizekanzler will Wirtschaftshilfen in großem Stil auflegen. Ein Brief an den Finanzminister zeigt, was Habeck plant.

Der Wirtschafts- und der Finanzminister tüfteln an neuen Staatshilfen, müssen sich aber noch einigen. (Foto: Reuters) Robert Habeck (l.), Christian Lindner

Berlin Die Folgen des Ukrainekriegs treffen die deutsche Wirtschaft hart: Sanktionen, hohe Energiepreise und die Abkopplung von Russland bringen immer mehr Unternehmen in Not. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will nun darauf reagieren. In einem Brief an Finanzminister Christian Lindner (FDP) schreibt Habeck, dass er den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) aus der Coronakrise umwidmen will. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor.

Der Bund hatte den WSF während der Pandemie aufgelegt und mit 600 Milliarden Euro ausgestattet. Zuletzt war das Volumen auf 150 Milliarden Euro reduziert worden. Der WSF ist dennoch weiter das mit Abstand größte Kriseninstrument der Bundesregierung. Mit dem Geld kann der Staat sich direkt an notleidenden Unternehmen beteiligen, so wie etwa bei der Lufthansa nach dem Ausbruch der Pandemie. Zudem können Kredite durch den Fonds abgesichert werden. In dem Brief fordert Habeck seinen Kabinettskollegen Lindner auf, „möglichst zeitnah einen Entwurf für eine entsprechende Anpassung“ des WSF vorzulegen.

