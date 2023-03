Staatsschulden Lindner besteht auf Garantien bei Stabipakt-Reform

Die EU-Finanzminister wollen heute erste Eckpunkte zu den Schuldenregeln beschließen. Doch der FDP-Chef hat in letzter Minute noch Änderungsbedarf.

Lindner fordert noch Nachbesserungen bei den Schuldenregeln. (Foto: Reuters) Bundesfinanzminister Christian Lindner und Eurogruppenchef Paschal Donohoe

Brüssel Die Reform der europäischen Schuldenregeln wird sich voraussichtlich noch einmal verzögern. Bundesfinanzminister Christian Lindner forderte in letzter Minute Nachbesserungen an den Schlussfolgerungen, die die 27 EU-Finanzminister am Dienstag beschließen wollten.

Der Entwurf sieht einige wichtige Neuerungen beim Stabilitäts- und Wachstumspakt vor. Das Regelwerk ist seit Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt, soll aber 2024 in reformierter Form wieder in Kraft treten.

Dem Text zufolge sollen die Staaten künftig mehrjährige Schuldenabbaupläne mit der EU-Kommission vereinbaren, die die unterschiedlichen Schuldenstände in der Euro-Zone berücksichtigen. So wollen die Minister den in der Pandemie stark gestiegenen Schulden Rechnung tragen.

Die Maastricht-Kriterien (maximal drei Prozent Neuverschuldung des Bruttoinlandsprodukts, maximal 60 Prozent Gesamtverschuldung) sollen zwar weiter gelten. Beim Schuldenabbau sollen die Staaten aber mehr Flexibilität erhalten.

FDP-Chef will Entwurf wieder aufschnüren