Staatsschulden Sri Lanka stoppt Rückzahlung ausländischer Kredite

Sri Lanka durchlebt seine schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Mit dem Zahlungsstopp will sich das Land Luft verschaffen, um Lebensmittel und andere wichtige Güter zu importieren.

Medizinische Angestellte protestieren gegen die Regierung. (Foto: Reuters) Demonstration in Colombo

Colombo Inmitten von landesweiten Protesten hat Sri Lanka angekündigt, seine hohen Kreditschulden im Ausland vorerst nicht mehr zurückzuzahlen. Der Inselstaat südlich von Indien stehe kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, warnte Zentralbankchef Nandalal Weerasinghe am Dienstag in Colombo. Das Land hat nach Angaben der Zentralbank Schulden in Höhe von mehr als 50 Milliarden Dollar (rund 46 Milliarden Euro).

Sri Lanka wolle nun mit Kreditgebern verhandeln, um seine Schulden zu restrukturieren, verlautete aus dem Finanzministerium. Dies sei der letzte Ausweg, um zu verhindern, dass sich die finanzielle Situation weiter verschlechtert. Die Pandemie und der Ukrainekrieg hätten die finanzielle Lage des Landes untergraben.

Sri Lanka durchlebt seine schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Es mangelt an Lebensmitteln, Treibstoff, Benzin, Gas sowie Medikamenten. Und dem Land fehlen die Dollar, um entsprechende Güter aus dem Ausland zu importieren.

Nun könnten wichtige Importe getätigt werden, ohne sich über die Rückzahlung ausländischer Schulden zu sorgen, sagte der Zentralbankchef.

Zuletzt hatte Sri Lanka immer weitere Kredite aufgenommen und auch beim Internationalen Währungsfonds (IWF) um Hilfe gebeten. Kommende Woche soll es entsprechende Gespräche in Washington geben. Nach Angaben des Finanzministeriums stimmt eine Restrukturierung der Schulden mit wirtschaftlichen Programmen des IWF überein. Wegen der Krise gibt es seit Wochen landesweite Proteste. Die Demonstranten fordern einen Rücktritt von Präsident Gotabaya Rajapaksa und seinem Bruder, Premierminister Mahinda Rajapakasa, da sie von beiden keine Lösung der Krise erwarten. Mehr: Massenproteste und Regierungskrisen: Die Inflation stürzt Südasien ins Chaos