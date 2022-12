Staatsverschuldung Mehr Geld für Investitionen: Wirtschaft fordert Reform der Schuldenbremse

Berlin Es war einer der großen politischen Erfolge für Christian Lindner (FDP): Der Bundesfinanzminister hat in der Ampelkoalition durchgesetzt, dass die Schuldenbremse nach drei Ausnahmejahren ab 2023 wieder greifen soll. „Solide Staatsfinanzen sind wichtig für die Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik und eröffnen finanzielle Handlungsspielräume in der Zukunft“, wird in einem internen Papier des Finanzministeriums mit dem Titel „Wachstumspaket 2023/2024“ betont. „Deshalb bleibt die Schuldenbremse erhalten.“

Auch wenn liberale Ökonomen und Wirtschaftsvertreter diese Position begrüßen, wächst bei einigen die Sorge, das Einhalten der Regel könnte zulasten von notwendigen Investitionen gehen. „Wichtig ist, dass wir die Schuldenbremse zur Stabilisierung der öffentlichen Haushalte und zur Disziplinierung der Haushaltspolitik zügig wieder einsetzen“, sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW). „Die fehlende Ausrichtung der Schuldenbremse auf Zukunftsinvestitionen ist aber ein unhaltbarer Zustand.“

Der einflussreiche Wirtschaftsverband hat einen Vorschlag für eine Reform vorgelegt, eine „Schuldenbremse Plus“, wie er es nennt. Brossardt: „Die Schuldenbremse Plus hält an Haushaltsdisziplin fest und eröffnet gleichzeitig Bund und Ländern die Möglichkeit, Investitionen in die Zukunft durch Kredite zu finanzieren.“

In dem Konzeptpapier schlägt der Wirtschaftsverband vor, dass der Staat bestimmte Investitionen mit Krediten finanzieren darf. Dies solle mit Tilgungsplänen verbunden werden, die sich an der Nutzungsdauer finanzierter Objekte orientieren. „Unter dem Strich stehen aufgenommenen Schulden also immer konkrete Werte gegenüber“, heißt es in dem Papier. Die Tilgung soll aus den laufenden Haushalten finanziert werden.

Dass es in Deutschland einen großen Investitionsbedarf gibt, ist unbestritten. Dazu zählt die klassische Infrastruktur wie Straßen oder der öffentliche Personennahverkehr, aber auch Ausgaben für die digitale und klimaneutrale Transformation. Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) bezifferte den ungedeckten Investitionsbedarf des Staates jüngst in einer Studie auf rund 60 Milliarden Euro jährlich über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Wildwuchs an Sonderfonds

Um Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig ab 2023 die Schuldenbremse einzuhalten, greift die Ampelkoalition zu einem Trick: Sie lagert viele Aufgaben in Schattenhaushalte aus, die nicht der Schuldenbremse unterliegen.

So legte die Bundesregierung für die Ausrüstung der Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro an, und sie verschob ungenutzte Corona-Notkredite in den Klima- und Transformationsfonds (KTF), aus dem in den kommenden Jahren Investitionen finanziert werden sollen.

„Die Schuldenbremse lässt rechtlich selbstständige Sonderhaushalte zu und eröffnet damit den vom Bundesfinanzminister weidlich genutzten Spielraum“, sagt Michael Hüther, Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). „Die Transformationsinvestitionen des Staates per Kredit zu finanzieren ist gut begründbar.“

Einerseits könne eine Generation das gar nicht leisten, was sich mit der Klimaneutralität als Ziel verbinde. Andererseits wäre es auch unfair, die künftigen Generationen nicht an der Finanzierung solcher Investitionen zu beteiligen, die diesen einen hohen Nutzen erbringen, so Hüther.

Damit die Bundesregierung die Schuldenbremse einhalten kann, nutzt diese einen Trick: Schattenhaushalte.

Trotzdem hält auch Hüther den „Wildwuchs“ der Sonderfonds für ein „Problem“. „Etwas mehr Klarheit und Sachlichkeit in der Begründung der Kreditfinanzierung des Staates wäre hilfreich, anstatt ständig nur zu betonen, die Schuldenbremse gelte“, sagt der Ökonom.

Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft verweist zudem auf Kritik des Bundesrechnungshofs an den Schattenhaushalten und kommt zu dem Schluss: „Das ist als dauerhafter Weg nicht hinreichend belastbar.“ Zudem sichert der Klima- und Transformationsfonds dem Bund finanziellen Spielraum, nicht aber den Ländern. „Hier müssen neue Spielräume eröffnet werden, die auch ohne Ausnahmesituation mit einer effizienten Schuldenbremse vereinbar sind“, schreibt die VBW und verweist auf ihr Konzept der Schuldenbremse Plus.

Andere Staaten würden für wichtige Aufgaben wie Bildung oder öffentliche Investitionen spürbar mehr Geld aufwenden. „Das ist für unseren Standort auf Dauer nicht hinnehmbar“, so der Wirtschaftsverband.

In dem Papier des Finanzministeriums wird betont, dass mit dem Klima- und Transformationsfonds für die Jahre 2023 bis 2026 immerhin 175 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Neben öffentlichen brauche es aber vor allem private Investitionen. Lindner will dafür die Rahmenbedingungen verbessern. Dazu hat er von seinen Fachleuten Ideen zusammentragen lassen, die sich in dem Papier finden.

Finanzministerium bringt Steuersenkung ins Spiel

Steuererhöhungen lehnen Lindners Beamte strikt ab („steuerpolitische Brandmauer“). Stattdessen schlagen sie Entlastungen vor, etwa bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, um Investitionen anzuregen.

„Neben den genannten Maßnahmen kommt auch eine generelle Reduzierung des Tarifs bei Einkommen- und Körperschaftsteuer in Betracht“, heißt es in dem Papier. Alternativ sei die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags denkbar.

Die Vorschläge der Fachebene seien eine interne Diskussionsgrundlage, hieß es aus dem Finanzministerium. Welche Maßnahmen dem Kabinett konkret vorgeschlagen würden, müsse Lindner noch entscheiden.

In dem Papier finden sich viele Forderungen, welche in der Ampelkoalition für Streit sorgen dürften, darunter neben den Steuersenkungen auch der Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke über April 2023 hinaus.

