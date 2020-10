Staatsverschuldung So hoch ist die Staatsverschuldung in Deutschland

Über Jahre konnte die Bundesregierung die schwarze Null halten. Wegen der Coronapandemie verschuldet sich der Staat massiv und stellt einen neuen Rekord auf.

Die Coronapandemie hat die Wirtschaft erfasst. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 ist die Volkswirtschaft so stark eingebrochen, wie zuletzt in der Nachkriegszeit. Um sie wieder ans Laufen zu bringen, hat die Regierung im Juni ein Konjunkturpaket in Höhe von 167,3 Milliarden Euro beschlossen. Dafür muss sich der Staat verschulden. Doch was bedeutet das eigentlich für den Staat und warum ist eine Staatsverschuldung anders als die eines Privathaushalts? Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Staatsverschuldung finden Sie hier im Überblick.





Staatsverschuldung Deutschland 1950 bis 2020 im Überblick

Was ist eine Staatsverschuldung?

Die Staatsverschuldung meint die Verbindlichkeiten eines Staates gegenüber Dritten. Gemessen werden die Schulden an absoluten Zahlen aber auch in einer Staatsschuldenquote. Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen der Staatsverschuldung und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines Landes.

Staatsverschuldung in Deutschland 2020

Insgesamt weist die Bundesrepublik Deutschland zum Ende des 1. Halbjahres 2020 eine Staatsverschuldung von 2,1 Billionen Euro auf. Davon sind 1,3 Billionen Euro Schulden des Bundes. 624,9 Milliarden Euro Schulden haben die Länder. 132,4 Milliarden Euro verteilen sich auf die Gemeinden und Gemeindeverbände und der kleinste Schuldenanteil in Höhe von 52 Milliarden Euro ist auf die Sozialversicherung zurückzuführen.

Damit übersteigt die aktuelle Staatsverschuldung Deutschlands den bisherigen Höchstwert von 2,07 Billionen Euro vom 31.Dezember 2012. 2,1 Billionen Euro ist demnach der höchste Stand, der jemals in der Schuldenstatistik der Bundesrepublik Deutschland ermittelt wurde. Laut dem statistischen Bundesamt stieg die öffentliche Staatsverschuldung 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Prozent.

Verschuldung der Bundesländer 2020

Die Verschuldung ist in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gestiegen. Sachsen mit einem Zuwachs von 89,6 Prozent, Bayern mit einem Plus von 30,6 Prozent und Bremen mit 20,4 Prozent haben prozentual gesehen die meisten Schulden aufgenommen. Den höchsten absoluten Zuwachs verzeichnet Nordrhein-Westfalen mit einem Plus von 17,0 Milliarden Euro, Bremen mit 6,1 Milliarden Euro mehr und Niedersachsen mit zusätzlichen 4,1 Milliarden Euro.

Corona-Pandemie als Ausnahmefall für die Schuldenbremse

Laut der Schuldenbremse, die 2009 im Grundgesetz der BRD verankert worden ist, darf sich der Bund seit 2016 jährlich um maximal 0,35 Prozent des BIP neu verschulden. Für die Bundesländer ist jegliche Neuverschuldung ab 2020 sogar ausgeschlossen. Als Ausnahmefälle werden Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen, wie eine Weltwirtschaftskrise deklariert. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft sind so ein Fall.

Wie kommt es zu diesem starken Anstieg der Staatsverschuldung?

Der Anstieg der Staatsschulden, insbesondere des Bundes und der Länder, ist eine der Folgen der Corona-Pandemie, den damit verbundenen Konjunkturpaketen und der verstärkten Aufnahme finanzieller Mittel von privaten Haushalten zur Bewältigung der Corona-Krise, heißt es seitens des Statistischen Bundesamts.

Schuldenquote in der EU und Eurozone

Die europaweit höchste absolute Staatsverschuldung weist Frankreich mit 2438,46 Milliarden Euro auf. Dicht darauf folgen Italien mit einer Verschuldung von 2,4 Billionen Euro und Großbritannien mit 2,1 Billionen Euro. Im europaweiten Schuldenvergleich steht Deutschland mit der aktuellen Staatsverschuldung an vierter Stelle.

Anders sieht es im Ländervergleich der Staatsschuldenquote in Relation zum Bruttoinlandsprodukt aus. Hier liegt Griechenland laut Prognosen für das Jahr 2020 mit 196,4 Prozent vorne, dich gefolgt von Italien auf Platz zwei mit einer prognostizierten Staatsschuldenquote von 158,9 Prozent. Deutschland ist mit einer Staatsschuldenquote von 75,6 Prozent laut Prognosen auf Platz 14 zwischen Österreich und Ungarn.

Staatsverschuldung 2020 im weltweiten Vergleich

Weltweiter Spitzenreiter der absoluten Staatsverschuldung ist aktuell die USA. Im Juli 2020 erhöhten sich die Schulden der USA um 47 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 26,56 Billionen US-Dollar.

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Staatsverschuldung?

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft und die mit der Corona-Krise verbundenen Staatshilfen sind nun sichtbar. Es werden drastische Neuverschuldungen in Deutschland, Europa und weiteren Staaten weltweit prognostiziert.

Die Durchschnittliche Schuldenquote der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird im Jahr 2020 voraussichtlich auf etwa 95,1 Prozent des BIP steigen. In diesem Fall würde der durchschnittliche Schuldenstand der EU-Mitgliedsstaaten auf dem höchsten Niveau seit Gründung der EU stehen.

Jedoch sind zum aktuellen Zeitpunkt seriöse Prognosen unmöglich. Die zukünftige Höhe der Schuldenlasten kann sich jederzeit ändern. Auch sind möglich weitere Infektionswellen und dessen Folgen nicht kalkulierbar.

Was unterscheidet Staatschulden von privaten Schulden?

Privatpersonen nehmen Schulden auf, um etwas sich etwas zu leisten, dass sie nicht auf einen Schlag zahlen könnten wie etwa ein Haus. Wichtig dabei ist, dass die Schulden in absehbarer Zeit zurückgezahlt werden können. Das heißt Zins und Tilgung müssen aus vorhandenem Einkommen finanzierbar sein.

Nimmt ein Staat Schulden auf, muss er ihn nicht in einem Lebenszyklus zurückzahlen. Staaten haben viel größere Zeitpuffer, um ihre Schulden zu tilgen. Solange die Wirtschaftsleistung hoch und damit auch die Einkunft der Steuergelder gesichert ist, besteht kein Problem. Erst wenn über Jahre die Schulden nicht bedient werden und die Steuereinnahmen weit unter den Ausgaben für die grundlegenden Aufgaben wie Sozialleistung, Straßen, Krankensystem, Bildung liegen, kann eine Staatspleite drohen.

Tabelle: Staatsverschuldung in Deutschland 1950-2019

Jahr Plus Minus Verschuldung Schuldenquote in Prozent 1950 / / 10 Milliarden 19,3 1955 11 Milliarden Euro / 21 Milliarden Euro 23,2 1960 8 Milliarden Euro / 29 Milliarden Euro 18,7 1965 16 Milliarden Euro / 45 Milliarden Euro 19 1970 19 Milliarden Euro / 64 Milliarden Euro 17,8 1975 66 Milliarden Euro / 130 Milliarden Euro 23,6 1980 109 Milliarden Euro / 239 Milliarden Euro 30,3 1985 159 Milliarden Euro / 388 Milliarden Euro 39,5 1990 160 Milliarden Euro / 538 Milliarden Euro 41,2 1995 481 Milliarden Euro / 1019 Milliarden Euro 54,9 2000 192 Milliarden Euro / 1211 Milliarden Euro 59,1 2005 279 Milliarden Euro / 1490 Milliarden Euro 67,3 2010 522 Milliarden Euro / 2012 Milliarden Euro 82,4 2015 9 Milliarden Euro / 2021 Milliarden Euro 75,7 2019 / -122 Mrd. Euro 1899 Milliarden Euro 59,8 2020* 153 Milliarden Euro / 2068 Milliarden Euro n.a.

Quelle: Statista/ *Prognose auf Basis des 1. Halbjahres 2020, Destatis