Staatsverschuldung & Schuldenuhr So hoch ist die aktuelle Staatsverschuldung in Deutschland

Über Jahre konnte die Bundesregierung die schwarze Null halten. Coronapandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise zwingen dem Staat jedoch Rekordsummen auf. Ein Überblick über die Staatsschulden.

Zuerst waren es die Maßnahmen zur Bewältigung der Coronpandemie, die die Verschuldung des deutschen Staates im ersten Halbjahr 2021 auf Rekordhöhe getrieben hatten. Mittlerweile beschütten die Folgen des Ukraine-Kriegs, allen voran die Energiekrise und die anhaltend hohe Inflation, den Schuldenberg des Landes.

Geht es nach Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP), soll sich Deutschland 2023 wieder an enge Vorgaben zur Neuverschuldung halten. Doch was bedeuten Schulden für den Staat eigentlich, und warum ist eine Staatsverschuldung anders als die eines Privathaushalts? Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Staatsverschuldung finden Sie hier im Überblick.

Staatsverschuldung Deutschland 1950 bis 2022 im Überblick

Was ist eine Staatsverschuldung?

Die Staatsverschuldung meint die Verbindlichkeiten eines Staates gegenüber Dritten. Gemessen werden die Schulden an absoluten Zahlen – aber auch in einer Staatsschuldenquote. Sie bezeichnet das Verhältnis zwischen der Staatsverschuldung und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines Landes.

Staatsverschuldung in Deutschland 2022

Zum Jahresende 2022 belief sich die Gesamtverschuldung des öffentlichen Sektors (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherungen einschließlich aller Extrahaushalte) auf 2,37 Milliarden Euro. Laut vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg die öffentliche Verschuldung im Vergleich zum Jahresende 2021 um zwei Prozent bzw. 46,1 Milliarden Euro. Damit erreichte sie einen neuen Höchstwert. Die Schulden teilen sich dabei wie folgt auf:

1,62 Billionen Euro Schulden entfallen auf den Bund.

606,8 Milliarden Euro Schulden haben die Länder.

140,1 Milliarden Euro verteilen sich auf die Gemeinden und Gemeindeverbände.

Der geringste Schuldenanteil in Höhe von 36 Millionen Euro ist auf die Sozialversicherung zurückzuführen.

Deutschlands Staatsverschuldung in der aktuellen Schuldenuhr

Verschuldung der Bundesländer 2022

Die bisherige Verschuldung der Bundesländer ist unterschiedlich. Mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt konnten im Jahr 2022 alle Länder ihre Schulden gegenüber dem Jahresende 2021 verringern. Insgesamt waren die Länder zum Jahresende 2022 mit 606,8 Milliarden Euro fünf Prozent weniger verschuldet als zum Jahresende 2021. Auf dem größten Schuldenberg sitzt das Land Nordrhein-Westfalen mit 178,6 Milliarden Euro.

Was besagt die Schuldenbremse?

Laut der Schuldenbremse, die 2009 im Grundgesetz der BRD verankert worden ist, darf sich der Bund seit 2016 jährlich um maximal 0,35 Prozent des BIP neu verschulden. Für die Bundesländer sollte jegliche Neuverschuldung ab 2020 sogar ausgeschlossen sein. Als Ausnahmefälle werden Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen, wie eine Weltwirtschaftskrise deklariert. Die Corona-Pandemie oder die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine fallen darunter.

Schuldenquote in der EU und Eurozone

Die europaweit höchste absolute Staatsverschuldung wies im dritten Quartal 2022 Frankreich mit 2,96 Billionen Euro auf. Dicht darauf folgen Italien mit einer Verschuldung von 2,74 Billionen Euro und Deutschland mit 2,53 Billionen Euro.

Anders sieht es im Ländervergleich der Staatsschuldenquote in Relation zum Bruttoinlandsprodukt innerhalb der EU aus. Hier liegt Griechenland mit einer Schuldenquote für das vierte Quartal 2022 von 171,3 Prozent vorne, gefolgt von Italien auf Platz zwei mit einer Staatsschuldenquote von 144,4 Prozent. Deutschland ist mit einer Staatsschuldenquote von 66,3 Prozent auf Platz 13 zwischen Koratien und der Slowakei.

Welche Auswirkungen hat die Energiekrise auf die Staatsverschuldung?

Lange hat die politische Spitze von SPD, FDP und Grüne um einen gemeinsamen Kurs gerungen. Am Ende hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr angesichts der stark steigenden Preise drei Entlastungspakete im Gesamtvolumen von rund 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht.

Die Energiehilfen werden dabei über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) finanziert. Letzterer wurde im Zuge der Coronapandemie ins Leben gerufen. Zur Bewältigung der Energiekrise hat die Bundesregierung im WSF 200 Milliarden Euro aufgenommen. Da die Marktpreise von Gas und Strom Anfang des Jahres gesunken sind, haben Haushälter die Hoffnung, dass man die 200 Milliarden Euro nicht komplett benötigen wird.

Lesen Sie zu dem Thema:

Was unterscheidet Staatschulden von privaten Schulden?

Privatpersonen nehmen Schulden auf, um sich etwas zu leisten, dass sie nicht auf einen Schlag zahlen könnten wie etwa ein Haus. Wichtig dabei ist, dass die Schulden in absehbarer Zeit zurückgezahlt werden können. Das heißt Zins und Tilgung müssen aus vorhandenem Einkommen finanzierbar sein.

Nimmt ein Staat Schulden auf, muss er ihn nicht in einem Lebenszyklus zurückzahlen. Staaten haben viel größere Zeitpuffer, um ihre Schulden zu tilgen. Solange genügend Steuereinnahmen fließen, besteht kein Problem. Dann kann der Staat Zinsen auf seine Schulden zahlen und grundlegende Aufgaben finanzieren, etwa Sozialleistungen, Straßen, das Gesundheitssystem, Schulen und Universitäten. Erst wenn Schulden nicht bedient werden können, kann eine Staatspleite drohen.

An den Finanzmärkten gilt ein Staat bereits dann als „technisch zahlungsunfähig“, wenn Schulden erstmalig nicht bedient werden können. Davon war zum Beispiel Russland betroffen, dass zu Beginn des Ukrainekriegs wegen internationaler Sanktionen Geld für den Schuldendienst nicht an seine Gläubiger weiterleiten konnte. Gläubiger können Staaten ihre Schulden aber auch Stunden. Davon profitieren zum Beispiel Entwicklungsländer in Wirtschaftskrisen.

Tabelle: Staatsverschuldung in Deutschland 1950-2022

Jahr Plus Minus Verschuldung 1950 / / 10 Milliarden 1955 11 Milliarden Euro / 21 Milliarden Euro 1960 8 Milliarden Euro / 29 Milliarden Euro 1965 16 Milliarden Euro / 45 Milliarden Euro 1970 19 Milliarden Euro / 64 Milliarden Euro 1975 66 Milliarden Euro / 130 Milliarden Euro 1980 109 Milliarden Euro / 239 Milliarden Euro 1985 159 Milliarden Euro / 388 Milliarden Euro 1990 160 Milliarden Euro / 538 Milliarden Euro 1995 481 Milliarden Euro / 1019 Milliarden Euro 2000 192 Milliarden Euro / 1211 Milliarden Euro 2005 279 Milliarden Euro / 1490 Milliarden Euro 2010 522 Milliarden Euro / 2012 Milliarden Euro 2015 9 Milliarden Euro / 2021 Milliarden Euro 2019 / -122 Mrd. Euro 1899 Milliarden Euro 2020 272 Milliarden Euro / 2171 Milliarden Euro 2021 150 Milliarden Euro 2321 Milliarden Euro 2022 46 Milliarden Euro

2367 Milliarden Euro

Quelle: Destatis

Mehr: Deutschland sollte mehr Schulden machen für mehr Wachstum

Dieser Artikel erschien bereits am 19.10.2020. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.