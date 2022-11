Stabilisierung der Rente Lindner will für die Aktienrente zehn Milliarden Euro im Haushalt 2023 einplanen

Bereits im kommenden Jahr soll die Aktienrente starten. Wer den Fonds verwalten soll, steht nun fest.

Der FDP-Politiker will noch im kommenden Jahr mit der Aktienrente starten. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) treibt das Projekt Aktienrente voran. In einem Papier mit dem Titel „Grundkonzept zur Aktienrente“ hat das Bundesfinanzministerium (BMF) am Freitag Eckpfeiler des Vorhabens skizziert. Die Aktienrente werde Teil des zweiten Rentenpakets der Ampelkoalition, das noch in diesem Jahr vorgestellt werde, hieß es in Regierungskreisen. Die Arbeit am Gesetzestext sei „im vollen Gange“.

Parallel wird bereits die Finanzierung vorbereitet: Im Etat für das Jahr 2023, der in der kommenden Woche final im Haushaltsausschuss des Bundestags beraten wird, sollen kurzfristig zehn Milliarden Euro für die Aktienrente eingestellt werden.

Eine entsprechende Vorlage des Finanzministeriums könnten die Haushälter der Ampelfraktionen im Etat einarbeiten. Allerdings soll es noch Gespräche dazu geben, denn in der Grünen-Fraktion gibt es Vorbehalte.

Auswirkungen auf die Spielräume im Haushalt hat die Aktienrente nicht. Um den Kapitalstock aufzubauen, würde der Bund die zehn Milliarden Euro zusätzlich als Schulden aufnehmen.

