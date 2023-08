Statistisches Bundesamt Deutsches Gastgewerbe holt auf - Aber noch unter Vor-Corona-Niveau

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband fordert dauerhaft den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie.

Berlin Die hohe Inflation und die mangelnde Konsumlaune der Deutschen belastet Hotels und Restaurants nach wie vor. Der Umsatz im Gastgewerbe lag im ersten Halbjahr preisbereinigt (real) noch um 10,4 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

Im Vergleich hierzu stiegen die nominalen Erlöse um 9,6 Prozent zum ersten Halbjahr 2019. „Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das langfristig deutlich gestiegene Preisniveau im Gastgewerbe wider, zu dem unter anderem die steigenden Preise für Lebensmittel, Personal und Energie beigetragen haben dürften.“

Im Vergleich zu 2022 sieht die Bilanz der Branche etwas besser aus. Von Januar bis Juni hatten die Betriebe binnen Jahresfrist 15,8 Prozent mehr in der Kasse. Bereinigt um die steigenden Preise gab es ein Umsatzplus von 5,8 Prozent.

In der Gastronomie allein gab es reales Minus von 12,0 Prozent zum Vorkrisenniveau 2019, nominal hingegen ein kräftiges Plus von 10,1 Prozent. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fordert dauerhaft den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie. „Die sieben Prozent Mehrwertsteuer müssen bleiben“, hat Dehoga-Präsident Guido Zöllick wiederholt betont.

Viele Verbraucher schnallen wegen der Kaufkraftverluste infolge der hohen Inflation den Gürtel enger. Aktuell liegt die Teuerungsrate in Deutschland bei 6,2 Prozent. Ökonomen gehen davon aus, dass sie bis Jahresende Richtung drei Prozent sinkt.

