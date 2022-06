Steigende Preise Chaos beim Kampf gegen die Inflation: Ampel streitet um Entlastungen

Rabatt-App, Gaspreisbremse oder Steuerreform: Angesichts von Inflation und Alarm bei der Gasversorgung debattieren Regierung und Opposition, wie sie die Menschen finanziell unterstützen können.

Die Inflation ist so hoch wie lange nicht mehr, doch die Politik kann sich noch nicht zu wirksamen Entlastungen durchringen. (Foto: dpa) Kostenfaktor Lebensmittel

Berlin Am Morgen nach der jüngsten Sitzung des Koalitionsausschusses von SPD, Grünen und FDP verkündeten die Ampelkoalitionäre keine neuen Maßnahmen, um die Menschen angesichts der steigenden Inflation weiter zu entlasten. Wie es im Nachhinein hieß, pocht Finanzminister Christian Lindner (FDP) darauf, die Schuldenbremse im nächsten Jahr wieder einzuhalten. Neue Milliardengeschenke stehen da im Weg.

Stattdessen trat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag um zehn Uhr früh vor die Presse und rief die Alarmstufe Gas aus. „Auch wenn man es noch nicht so spürt: Wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von nun an ein knappes Gut“, erklärte der Vizekanzler.

Die Energiekrise spitzt sich zu – und mit ihr wächst der Druck auf die Ampelkoalition, etwas zu unternehmen. „Nach dem Koalitionsausschuss herrscht jetzt Alarmstufe Rot, insbesondere bei allen Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen, Rentnerinnen und Rentnern, Studierenden und Leistungsempfängern“, schimpfte der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke.