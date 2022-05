Steuereinnahmen Hohe Inflation füllt Kasse der Koalition

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat ein großes Steuerplus vorhergesagt. Doch Finanzminister Lindner warnt: Es gibt kaum mehr zu verteilen.

Die neue Steuerschätzung fällt positiv aus. (Foto: IMAGO/photothek) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Berlin Der Staat kann in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher geplant. Das ist das Ergebnis der neuen Steuerschätzung, die Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag vorgestellt hat. Demnach können Bund, Länder und Kommunen zwischen 2022 und 2026 Mehreinnahmen von 220,4 Milliarden Euro gegenüber der November-Prognose erwarten. Das Handelsblatt hatte bereits am Dienstag von Mehreinnahmen in dieser Größenordnung berichtet.

Der Bund rechnet im laufenden Jahr mit einem Plus von 16,9 Milliarden Euro. Insgesamt kann Lindner bis 2026 sogar mit Mehreinnahmen in Höhe 93,4 Milliarden Euro kalkulieren.

Die Zusatzeinnahmen machen es ihm deutlich einfacher, im kommenden Jahr wieder wie anvisiert die Schuldenbremse einzuhalten. Dies werde allerdings trotz der Mehreinnahmen „kein Selbstläufer“, sagte Lindner. Denn die aktuelle Schätzung falle angesichts des Ukrainekriegs in eine Zeit hoher Unsicherheit.