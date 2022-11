 Steuerentlastungen: Das bringt das neue Entlastungspaket Singles und Familien

Die Ampel hat die größten Steuererleichterungen seit Jahrzehnten beschlossen. Viele Steuerzahler haben künftig mehr als 1000 Euro zusätzlich übrig.

Höheres Kindergeld, höhere Freibeträge – der Bundestag hat zahlreiche Änderungen beschlossen, die die Bürger um Milliarden entlasten. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Bundestag beschließt Steuerentlastungen

Berlin Der Bundestag hat am Donnerstag eines der größten Entlastungspakete der jüngeren Geschichte beschlossen. Das Kindergeld steigt, ebenso die Steuerfreibeträge und die Einkommensgrenze, ab der ein Solidaritätszuschlag fällig wird.

Dazu kommt: Inflationsbedingte Steuererhöhungen, auch „kalte Progression“ genannt, gleicht die Bundesregierung ebenfalls vollständig aus.

Für den einzelnen Steuerzahler kommt so unter dem Strich einiges an Entlastung zusammen. Das zeigen Berechnungen des Finanzwissenschaftlers Frank Hechtner von der Universität Erlangen-Nürnberg, die dem Handelsblatt vorliegen. An denen lässt sich schon jetzt ablesen, welche Summen zum Beispiel Familien mit zwei Kindern oder Singles je nach Einkommen pro Jahr künftig einsparen werden.

