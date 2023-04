Steuern IW-Studie: Unternehmen in Deutschland zahlen besonders viel an den Staat

Eine Untersuchung legt nahe, dass Firmen hierzulande in den vergangenen Jahren deutlich größere Steuerzuwächse hinnehmen mussten als anderswo. Die FDP fordert nun Entlastungen.

Einer IW-Studie haben die Unternehmen in Deutschland in den vergangenen Jahren mehr Steuern gezahlt als anderswo. (Foto: IMAGO/Kirchner-Media) Autofabrik in Zwickau

Berlin Das Unternehmensteueraufkommen ist in Deutschland innerhalb von zehn Jahren um 45 Prozent und damit weit stärker gestiegen als in anderen Industrieländern. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der von Arbeitgebern finanzierten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

„Deutschland ist Höchststeuerland und fällt im Standortwettbewerb immer weiter zurück“, sagt INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben. So seien in Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien oder den USA die Steuerzahlungen der Unternehmen zwischen 2010 und 2020 „durchweg um weniger als 20 Prozent gestiegen“, heißt es in der IW-Untersuchung.

„Andere Länder machen ihre Hausaufgaben, senken die Unternehmensteuern und machen sich attraktiv für Investoren, während Deutschland seinen Unternehmen immer mehr Steuern abverlangt“, sagt Alsleben.