Steuern und Abgaben Bundesregierung sieht Deutschland als Hochsteuerland

Bürger und Unternehmen werden in Deutschland vergleichsweise stark belastet, gibt die Bundesregierung zu. Sie setzt auf die globale Mindeststeuer – mit einem Haken.

Das Finanzministerium betrachtet Deutschland als Hochsteuerland, hat aber bisher keine konkreten Zeitpläne für Veränderungen daran. (Foto: dpa) Christian Lindner

Berlin Am Mittwochmorgen um 5.12 Uhr ist es so weit: Ab dann arbeiten die Bürger – rein rechnerisch – für das eigene Portemonnaie. Bis dahin wurde das gesamte Einkommen für Steuern und Abgaben an den Staat abgeführt. Mit dem „Steuergedenktag“, der dieses Jahr auf den 12. Juli fällt, will der Steuerzahlerbund auf die aus seiner Sicht hohe Belastung in Deutschland hinweisen.

Auch wenn es an der Rechnung immer wieder Kritik gibt: Dass Deutschland ein Hochsteuerland ist, das bestreitet auch die Bundesregierung nicht. „In Deutschland fällt die Steuer- und Abgabenbelastung auf Arbeitseinkommen in einer OECD-weiten Betrachtung hoch aus“, schreibt das Finanzministerium in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Unionsfraktion. Bei einem Einpersonenhaushalt mit einem Durchschnittseinkommen gebe es demnach die zweithöchste Abgabenbelastung aller verglichenen Industrieländer.