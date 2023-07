Steuern und Abgaben Steuerzahlergedenktag: Ab wann Sie in die eigene Tasche arbeiten

Rein rechnerisch führt ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt in diesem Jahr bis diesen Mittwoch das gesamte Einkommen an den Staat ab. Ein interaktiver Rechner zeigt die persönliche Belastung.

Steuerzahlergedenktag

Berlin Am Mittwochmorgen um 5.12 Uhr ist es so weit: Ab dann arbeiten die Bürger – rein rechnerisch – für das eigene Portemonnaie. Bis dahin wurde das gesamte Einkommen für Steuern und Abgaben an den Staat abgeführt. Das ist zumindest die Kalkulation des Steuerzahlerbunds, der in diesem Jahr am 12. Juli seinen traditionellen „Steuerzahlergedenktag“ ausruft.

Mit der Aktion will die Steuerzahlerlobby auf die aus ihrer Sicht zu hohe Belastung der Bürger hinweisen. Der Steuerzahlergedenktag lege offen, dass trotz der Entlastungspakete immer noch mehr als die Hälfte des von Arbeitnehmern erwirtschafteten Einkommens staatlich umverteilt und verwaltet werde, sagte Reiner Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbunds.

Der Verband berechnet die Belastung auf Basis von repräsentativen Haushaltsumfragen des Statistischen Bundesamts. Die mehr als 22 Millionen Arbeitnehmerhaushalte (Arbeiter, Angestellte und Beamte) bestehen demnach im Durchschnitt aus 2,3 Personen. Das Gesamteinkommen des repräsentativen Haushalts beträgt nach Kalkulation des Steuerzahlerbunds in diesem Jahr 7113 Euro pro Monat.