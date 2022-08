Steuerpläne Lindner will der kalten Progression entgegen wirken

Nach Angaben des Finanzministers werden seine Steuerpläne 48 Millionen Menschen entlasten. Der Staat solle nicht von der Inflation profitieren.

Berlin Finanzminister Christian Lindner will mit steuerlichen Plänen für einen Ausgleich der Inflation die breite Mitte der Gesellschaft entlasten. Das sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Berlin. Es würden 48 Millionen Menschen profitieren. Durchschnittlich läge die Entlastung bei 192 Euro. Lindner sprach von einer Steuersenkung in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro.

Der Finanzminister will vor allem die kalte Progression ausgleichen. So bezeichnet man eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn Gehaltserhöhungen durch die Inflation aufgefressen werden, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führen. Dann fallen höhere Steuern an, obwohl die Kaufkraft real gar nicht steigt.

„Die Menschen sind angesichts der Inflation besorgt“, sagte Lindner. Die wirtschaftliche Lage sei fragil, weswegen gehandelt werden müsse. Sonst drohten Steuererhöhungen zum 1. Januar 2023, die nun neutralisiert werden sollten.

Der Staat solle nicht von der Inflation profitieren. Sein Vorhaben solle der breiten Mitte der Bevölkerung zugutekommen. Die Sätze für die Reichensteuer würden deswegen nicht verändert.

Lindner sprach von einer „Steuererhöhung durch Unterlassung", die er abwenden wolle. Zusätzlich zu einer Anpassung der Eckwerte im Einkommensteuertarif sollen nach den Plänen des Finanzministers auch das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht werden. Deutliche Kritik an Lindners Plänen Lindners Pläne kommen aber längst nicht überall gut an. Deutliche Kritik kommt unter anderem von Vertretern der Koalitionspartner. Aber auch Gewerkschaften und sozialverbände äußerten sich bereits kritisch. SPD-Fraktionsvize Achim Post erklärte am Mittwoch: „Ein weiterer kräftiger Entlastungsimpuls bis in die Mitte der Gesellschaft ist richtig und notwendig. Die vorgeschlagenen Maßnahmen von Bundesfinanzminister Lindner würden aber hohe Einkommen besonders stark entlasten und sind damit sozial noch nicht ganz ausgewogen. Hier sollten wir nachbessern." Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte: „Steuersenkungen in Milliardenhöhe, von denen Topverdiener dreimal so stark profitieren, wie Menschen mit kleinen Einkommen, gehen an der Realität vorbei." Es müssten nun Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden.