Steuerpolitik Mit diesen drei Maßnahmen will das Bundeswirtschaftsministerium für mehr Investitionen sorgen

Die deutsche Wirtschaft investiert zu wenig in die Transformation. Wirtschaftsminister Habeck möchte das ändern und setzt auf steuerliche Anreize, die er zum Teil früher noch ablehnte.

Die Bundesregierung will mehr Investitionen in die Transformation aus der Wirtschaft sehen. (Foto: dpa) Industrieroboter

Berlin Die deutschen Unternehmen stecken im internationalen Vergleich wenig Geld in neue Technologien, Maschinen oder Fahrzeuge. Dabei ist der Bedarf an Investitionen angesichts der klimaneutralen Transformation sowie der Digitalisierung der Wirtschaft hoch.

Das Bundeswirtschaftsministerium schlägt nun mehrere Maßnahmen vor, mit denen es Firmen Investitionen schmackhafter machen will. Sie finden sich im Entwurf des Jahreswirtschaftsberichts, den das Haus von Robert Habeck (Grüne) derzeit mit den anderen Ressorts der Bundesregierung abstimmt. Was Habecks Beamte in dem Dokument, das dem Handelsblatt vorliegt, für mehr Investitionen vorschlagen, im Überblick:

1. Verlängerung der degressiven Abschreibung

Während der Coronapandemie hatte die Bundesregierung die Möglichkeit zur „degressiven Abschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter“ eingeführt. Die Regelung umfasst nicht nur tragbare oder fahrbare Dinge, sondern den Großteil aller Investitionen – etwa Maschinen oder auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung.