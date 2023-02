Steuerreform Höhere Mehrwertsteuer? FDP-Vorstoß sorgt für Ärger in der Ampel

Um eine Senkung der Einkommensteuer zu finanzieren, könnten bei der Mehrwertsteuer Ausnahmen wegfallen. Diese Idee erntet Widerspruch bei den Koalitionspartnern – und Unterstützung von Ökonomen.

Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz beträgt sieben Prozent. (Foto: dpa) Einkauf im Supermarkt

Berlin Vergangenen Mittwoch war Christian Lindner (FDP) in Helsinki. Eigentlich ging es bei dem Besuch des Bundesfinanzministers um die Reform des Stabilitätspakts. Doch irgendwann wurde auch über Steuerpolitik gesprochen, und Lindner erfuhr, dass der Mehrwertsteuersatz in Finnland 24 Prozent beträgt. „Also ist bei uns noch viel Luft nach oben“, witzelte ein Delegationsmitglied.

Eine Woche später wird in Deutschland tatsächlich über die Mehrwertsteuer diskutiert. Grund ist ein Vorstoß der FDP-Bundestagsfraktion für eine grundlegende Steuerreform. In einem Papier des Fraktionsvorstands kündigen die Liberalen an, Vorschläge für die Senkung der Einkommensteuer zu erarbeiten. Um solche Entlastungen finanzieren zu können, schlagen sie die Streichung von Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer und höhere indirekte Steuern vor.