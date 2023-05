Steuerschätzung Staatseinnahmen brechen in den kommenden Jahren um fast 150 Milliarden Euro ein

Die Steuerschätzung hat die Finanzprobleme der Ampelkoalition verschärft. Der Fiskus muss in den nächsten fünf Jahren mit weniger Geld auskommen. Das liegt vor allem an den beschlossenen Entlastungen.

„Dieser haushaltspolitischen Realität müssen wir uns alle stellen.“ (Foto: IMAGO/photothek) Bundesfinanzminister Christian Lindner in Niigata

Berlin, Niigata Die Haushaltsprobleme verfolgen Christian Lindner (FDP) bis nach Japan. Während der Bundesfinanzminister sich in Niigata mit seinen Kollegen aus den wichtigsten Industrieländern (G7) trifft, hat der Arbeitskreis Steuerschätzung in Deutschland eine neue Prognose vorgelegt – und die sagt bei den Staatseinnahmen ein deutliches Minus voraus.

Nach Einschätzung der Experten werden die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den kommenden fünf Jahren 148,7 Milliarden Euro geringer ausfallen als bisher erwartet. Allein für das kommende Jahr rechnen die Steuerschätzer mit 30,8 Milliarden Euro weniger für den Gesamtstaat. Im Herbst hatten sie für 2024 noch Einnahmen von 993 Milliarden Euro prognostiziert. Nun sollen es nur noch 962,2 Milliarden Euro werden.

„Dieser haushaltspolitischen Realität müssen wir uns alle stellen“, sagte Lindner bei einer Pressekonferenz in Niigata. Trotz des G7-Treffens stellte der Finanzminister die Zahlen in Japan bei einer Pressekonferenz persönlich vor. Schließlich haben sie auch Auswirkungen auf den Haushaltsstreit der Ampelkoalition, den Lindner in den kommenden Wochen endlich lösen muss.

So werden laut der Schätzung die Steuereinnahmen des Bundes im kommenden Jahr 377,3 Milliarden Euro betragen, das sind rund 13 Milliarden weniger als noch im Herbst von den Experten erwartet. Allerdings ist die Zahl nicht ganz so dramatisch, wie sie auf den ersten Blick erscheint.

Der Grund: Ein großer Teil der geringeren Einnahmen geht auf die Steuerentlastungen zurück, welche die Ampelkoalition im vergangenen Jahr beschlossen hatte. Diese führen beim Fiskus jährlich zu Mindereinnahmen von über 30 Milliarden Euro.

Ein Teil der Mindereinnahmen hatte Lindner eingepreist

Die Steuerschätzer hatten dies im vergangenen Herbst noch nicht berücksichtigt – Lindner und seine Haushaltsexperten bei der internen Finanzplanung aber sehr wohl. So gibt es für diese Mindereinnahmen aufgrund der Steuerentlastungen eine Vorsorge im Haushalt.

Da gleichzeitig die Konjunktur etwas besser läuft und die Einnahmen steigen lässt, bringt die Steuerschätzung für den Bundeshaushalt 2024 sogar ein Mini-Plus von 2,8 Milliarden Euro.

Diese Summe ist allerdings so gering, dass sie dem Finanzminister nicht helfen wird, den Haushaltsstreit zu lösen. Es gebe „keine neuen finanziellen Spielräume“, lautete Lindners Botschaft aus Niigata an die Ampelpartner in Berlin.

Beim Haushalt 2024 werde man sich sehr strikt auf Prioritäten verständigen müssen. „Ein Mehr an Ausgabenwünschen können wir gegenwärtig mit den gegebenen Einnahmen nicht realisieren.“

>> Lesen Sie hier: Lindner fühlt sich im Haushaltsstreit durch den IWF bestätigt

Im Haushaltsentwurf 2024 klafft seit Monaten ein Loch von 14 bis 18 Milliarden Euro. Mittlerweile sollen es sogar 20 Milliarden Euro sein, da der hohe Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst sich auch auf den Bundesetat auswirkt. Lindner ruft seine Kabinettskollegen deshalb regelmäßig zu Sparsamkeit auf. Doch die melden sich mit immer neuen Ausgabenwünschen.

Noch ein Aufschub im Haushaltsstreit

Bisher ist offen, wie der Haushaltsstreit gelöst werden soll. Aufgrund der festgefahrenen Lage hatte Lindner im März auf die Vorlage von Eckwerten für den Etat verzichtet. Nun kündigte er an, dass auch der bisher für den 21. Juni geplante Kabinettsbeschluss verschoben werden muss. Der Haushaltsentwurf dürfte nun frühestens kurz vor der Sommerpause fertig werden.

Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler forderte den Finanzminister auf, einen einigungsfähigen Etatentwurf für 2024 vorzulegen. „Bis zum Sommer muss ein Haushaltsentwurf im Kabinett beschlossen und dann an das Parlament übergeben werden“, sagte Kindler. „Wir wollen daher als Ampel dem Finanzminister in der nächsten Sitzung des Haushaltsausschusses die Gelegenheit geben, seinen neuen Zeitplan zu erläutern.“

Scharfe Kritik kam von Christian Haase, Chefhaushälter der Union. „Die Steuerschätzung sorgt offenbar bei der Koalition für einen haushaltspolitischen GAU“, sagte der CDU-Politiker. Die Vorlage des Haushaltsentwurfs werde auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Dies sei „ein Affront gegenüber dem Parlament und zeugt von Unfähig- und Unwilligkeit bei der Problemlösung“. Die Koalition sollte sich in Haushaltsklausur begeben und endlich ehrlich machen, fordert Haase.

In der Bundesregierung ist ein Haushaltsstreit entbrannt. (Foto: dpa) Sitzung des Bundeskabinetts

Angesichts der prekären Haushaltslage fordert der linke Flügel der SPD in einem neuen Steuerpapier, die Steuern für Gutverdiener und Vermögende zu erhöhen. Steuererhöhungen lehnen Lindner und die FDP allerdings strikt ab. Deutschland sei bei der Wettbewerbsfähigkeit ohnehin schon zurückgefallen, sagte Lindner. Da seien Steuererhöhungen „kontraproduktiv“.

>> Lesen Sie hier: Der große Steuerstreit – bei wem in Deutschland der Fiskus wirklich zugreift

Lindner verwies darauf, dass der Staat laut der jüngsten Prognose im Jahr 2025 erstmals Steuereinnahmen von mehr als einer Billion Euro verzeichnen werde. „Trotz dieser beachtlichen Summe können wir nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, finanzieren“, sagte der Finanzminister.

Nun wird an Sparlisten gearbeitet

In der Koalition soll nun auch über Einsparungen beraten werden. Die Parlamentarische Linke (PL) der SPD-Bundestagsfraktion macht in ihrem Konzept einige konkrete Vorschläge. Die SPD-Linke will vor allem an die Subventionen ran. „Wir wollen überflüssige, unwirksame und umweltschädliche Subventionen abbauen“, heißt es in dem Papier.

So könne der Staat durch eine Abschaffung der Energiesteuerbefreiung auf Kerosin, des Dieselprivilegs, des Dienstwagenprivilegs sowie des Spitzenausgleichs bei der Strom- und Energiesteuer im Jahr 15 Milliarden Euro sparen. Würde man zusätzlich noch wie vom Bundesrechnungshof vorgeschlagen Ausnahmen in der Mehrwertsteuer streichen, könnte der Staat 23 Milliarden Euro im Jahr sparen.

Gleichzeitig kommen von SPD und Grünen aber auch regelmäßig Vorschläge, wie der Bund noch mehr Geld ausgeben soll. Allein die Kindergrundsicherung, wie sie den Grünen vorschwebt, kostet zwölf Milliarden Euro im Jahr. Der von Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgeschlagene Industriestrompreis bis zu 30 Milliarden Euro, die geplante Förderung für den Austausch alter Heizungen wird inzwischen auf bis zu zehn Milliarden Euro in den nächsten Jahren taxiert.

>> Lesen Sie hier: Habeck will zusätzliches Geld für Industriestrompreis – doch Lindner mauert

Länder und Kommunen fordern zudem vehement, vom Bund bei den Flüchtlingskosten stärker entlastet zu werden. Sollte sich die Lage in den Ländern und Gemeinden weiter zuspitzen, dürfte die Bundesregierung kaum darum herumkommen und müsste im Spätherbst weitere Milliarden den Ländern rüberschieben.

Kritik an Sonderschuldentöpfen

Und dann sind da noch die höheren Zinskosten. Nachdem der Bund teilweise umsonst Schulden machen konnte, musste er Anlegern zuletzt eine Rendite für zehnjährige Schuldpapiere von 2,3 Prozent bieten. Dadurch und durch einige Sondereffekte sind die Zinskosten binnen zwei Jahren von vier auf 40 Milliarden Euro gestiegen.

Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) vergangene Woche die Zinsen noch einmal angehoben hat und noch weitere Zinserhöhungen anstreben dürfte, steigen auch die Zinsen auf neue Schulden weiter.

Zuletzt hatte der Bund viele Sonderausgaben für die Bekämpfung der Klimakrise, zur Aufrüstung der Bundeswehr oder zur Bewältigung der Energiekrise durch Sonderschuldentöpfe abseits des regulären Haushalts finanziert. Damit hat Deutschland zuletzt aber immer mehr Kritik auf sich gezogen.

In den vergangenen Wochen kritisierten internationale Organisationen wie die OECD, der Internationale Währungsfonds oder auch die EU-Kommission diese Tricksereien, um die Schuldenbremse auszuhebeln, einhellig.

Mehr: Absage an jede Steuererhöhung – FDP stellt sich mit Parteitagsbeschluss gegen CDU-Pläne.