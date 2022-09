Die steigenden Baukosten verteuern auch Verkehrsprojekte. Nun kommt auch noch die Gasumlage obendrauf. Minister Wissing muss Projekte priorisieren.

Hinter den Kulissen ist bereits der Streit darüber ausgebrochen, auf welche Verkehrsprojekte die Koalition in den nächsten Jahren verzichten wird (Foto: dpa) Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

Berlin Die steigenden Baukosten belasten nun auch den größten Investitionsetat des Bundes. Dies geht aus einer aktualisierten Kostenschätzung des Bundesverkehrsministeriums für alle Verkehrsprojekte hervor, die der Bund bis 2030 bauen will.

Im Bericht für den Haushaltsausschuss, der dem Handelsblatt vorliegt, heißt es dazu konkret: „Aufgrund vertiefter Planungen und erheblicher Baukostensteigerungen“ werde der Bund 65 Milliarden Euro mehr als geplant investieren müssen, wolle er alle Projekte umsetzen.

Laut dem Bericht liegt etwa die „Baukostenentwicklung zwischen 2016 und 2021 gemäß des gewichteten Indexes ,Bundesfernstraßenbau‘ bei rund 24,7 Prozent“. Für die Schienenwege ergibt sich nach Angaben des Haushaltspolitikers Frank Schäffler (FDP) ein Plus von 14,3 Prozent (plus 20 Milliarden Euro) und für die Wasserstraßen sogar 65 Prozent (plus 5,1 Milliarden Euro). Für die Straßen wären 40,4 Milliarden Euro mehr nötig.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen