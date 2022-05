Strategiepapier Defizitabbau und Kampf gegen Inflation: Lindner skizziert seine finanzpolitische Strategie

Der FDP-Chef setzt auf eine wirtschaftsfreundliche Politik. Einige Punkte in seinem Strategiepapier dürften den Koalitionspartnern nicht gefallen.

Der Finanzminister geht in seinem Papier kaum ins Detail, wohl wissend, dass viele seiner Vorschläge bei den Koalitionspartnern wenig Begeisterung auslösen. (Foto: Reuters) Christian Lindner

Berlin Vier Tage vor der Landtagswahl in Christian Lindners Heimat Nordrhein-Westfalen, bei der seine FDP aus der Landesregierung fliegen könnte, reagiert der Parteichef auf die für ihn schwierige Lage. Nachdem die Liberalen bei den vergangenen Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein schlecht abgeschnitten hatten, stellte der Bundesfinanzminister am Mittwoch ein Strategiepapier mit dem Titel „Finanzpolitik in der Zeitenwende“ vor. Darin skizziert Lindner seine finanzpolitischen Leitlinien für die weitere Legislaturperiode und versucht so, das liberale Profil auf einem Kerngebiet der FDP zu schärfen.

Das Papier liest sich stellenweise wie eine Abkehr vom Ende 2021 beschlossenen Koalitionsvertrag. So will Lindner das Wachstum stärken, inflationäre Impulse vermeiden und zur Schuldenbremse zurückkehren. Während diese Ziele in der Ampel-Regierung weitestgehend unstrittig sind, dürfte allerdings für Ärger bei den Koalitionspartnern sorgen, wie Lindner diese Ziele erreichen will.